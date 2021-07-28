Президенту недолго осталось сидеть в теплом кресле

Украинское государство переживает не лучшие времена. Смена президентов не способствует повышению качества жизни незалежных. По мнению некоторых политических деятелей, вскоре на пост главнокомандующего пригласят новое лицо, а нынешнего руководителя Владимира Зеленского разжалуют.



В реализации такого сценария развития событий убежден украинский депутат от оппозиционной партии Илья Кива. Любопытно, что парламентарий даже готов дать точный прогноз по срокам свержения лидера незалежных. По мнению государственного деятеля, уже осенью Зеленскому придется сложить полномочия президента.

Кива считает, что именно в осенний период на Украине произойдет политический кризис. Результатом внутренних разборок станет отставка главы государства. Такими смелыми мыслями член "Оппозиционной платформы – За жизнь" поделился в социальных сетях.

"Люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!", – громогласно объявил местный политик.

Государственный деятель отметил огромное число людей, которые вышли на крестный ход в центр украинской столицы. По мнению Кивы, именно они будут сносить Зеленского через несколько месяцев, пишет издание "Свободная пресса".

Парламентарий убежден, что состоявшееся мероприятие является "репетицией" предстоящего протестного движения в Незалежной.

К слову, недавно политолог Владимир Сергиенко объявил, что США и Германия планируют "устранить" Зеленского.