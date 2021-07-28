"Очень дальние родственники": Зеленский неубедительно ответил на статью Путина об Украине

"Очень дальние родственники": Зеленский неубедительно ответил на статью Путина об Украине
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Глава незалежных попытался поспорить с нашим президентом

Статья российского лидера Владимира Путина о единстве русского народа получила широкий резонанс. Существенная часть материала была посвящена братству русских и украинцев. Глава Незалежной Владимир Зеленский обещал дать достойный ответ нашему президенту, и вот его звездный час настал. Впрочем, каких-то вразумительных контраргументов у верховодца украинцев не нашлось.

С преисполненной пафоса, но лишенной фактуры речью Владимир Зеленский выступил в честь Дня крещения Руси. Главнокомандующий украинцев пустился в пространственные рассуждения на тему того, что Киевская Русь является "матерью истории" Незалежной.

В понимании Зеленского украинские области, а также Крымский полуостров являются наследниками этого древнего государственного образования. А вот "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" посягать на историческое наследие негоже. При этом непонятно, каким образом президент украинцев интерпретирует определяющее в словосочетании "Киевская Русь" слово. Речь, разумеется, идет о "Руси", то есть о России. Но такие "малозначимые" нюансы главу незалежных не интересуют.

Зеленский, намекая на статью Владимира Путина, объявил, что Украине не нужно ничего "доказывать историческими трактатами и работами". Мол, величие Незалежной видно невооруженным глазом. Фрагмент его выступления в своем телеграм-канале выложила журналистка Ольга Скабеева.

Тем временем, положение самого Зеленского является весьма шатким. Недавно на Украине обозначили сроки свержения нынешнего лидера незалежных.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость280121
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мокша нам не братья, кацапы - татаро-монголы
Гость279887
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Гость284925
Ему за американские деньги приходится быть этаким клоуном, как цирковой собачкой за кусок сахара, дурачком непомнящем истории Украины, как будто он в школе не учился, он за деньги и маму и папу продал и остальным предлагает так же. Даже маленький ребенок на смартфоне может набрать «Украина википедия» и там раздел «история» все есть. Как странно, за деньги быть дурачком почетно
Завидуешь ? Сам то за свои говнорубли батрачишь
Гость284925
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Ему за американские деньги приходится быть этаким клоуном, как цирковой собачкой за кусок сахара, дурачком непомнящем истории Украины, как будто он в школе не учился, он за деньги и маму и папу продал и остальным предлагает так же. Даже маленький ребенок на смартфоне может набрать «Украина википедия» и там раздел «история» все есть. Как странно, за деньги быть дурачком почетно
Гость285271
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похоже он просто дурак
Гость279678
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Какое вообще имеет отношение еврей Зеленский со своим стадом бандеровских выродков к славянам. Которых последние готовы были уничтожать с дикой жестокостью лишь бы доказать какую-то свою особую роль и место в стене не славян. Это предавшие свои корни выродки не более того.
Бугога
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Гость281356
Зеленский не прав. татаро-монгольское стадо не может быть родственниками славян.
У кугутни и рогулей вообще не может быть родственников, они могут быть либо рабами, либо надсмотрщиками в концлагерях.
Бугога
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А каким боком "Дня крещения Руси" относится к 404? Рогули получили свой вонючий бракованный томос, отделились от этой церкви и устроили на нее гонения, присылали боевых холопов на срыв служб, всячески притесняли верующих, отбирали имущество у церкви, а теперь еще и выступают с речами. Быдло они и есть быдло. И гопники.
Гость281356
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Зеленский не прав. татаро-монгольское стадо не может быть родственниками славян.
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