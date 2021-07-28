Глава незалежных попытался поспорить с нашим президентом

Статья российского лидера Владимира Путина о единстве русского народа получила широкий резонанс. Существенная часть материала была посвящена братству русских и украинцев. Глава Незалежной Владимир Зеленский обещал дать достойный ответ нашему президенту, и вот его звездный час настал. Впрочем, каких-то вразумительных контраргументов у верховодца украинцев не нашлось.



С преисполненной пафоса, но лишенной фактуры речью Владимир Зеленский выступил в честь Дня крещения Руси. Главнокомандующий украинцев пустился в пространственные рассуждения на тему того, что Киевская Русь является "матерью истории" Незалежной.

В понимании Зеленского украинские области, а также Крымский полуостров являются наследниками этого древнего государственного образования. А вот "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" посягать на историческое наследие негоже. При этом непонятно, каким образом президент украинцев интерпретирует определяющее в словосочетании "Киевская Русь" слово. Речь, разумеется, идет о "Руси", то есть о России. Но такие "малозначимые" нюансы главу незалежных не интересуют.

Зеленский, намекая на статью Владимира Путина, объявил, что Украине не нужно ничего "доказывать историческими трактатами и работами". Мол, величие Незалежной видно невооруженным глазом. Фрагмент его выступления в своем телеграм-канале выложила журналистка Ольга Скабеева.

Тем временем, положение самого Зеленского является весьма шатким. Недавно на Украине обозначили сроки свержения нынешнего лидера незалежных.