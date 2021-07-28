Гордон предложил раздавать воду в Крыму по украинским паспортам

Гордон предложил раздавать воду в Крыму по украинским паспортам
Дмитрий Гордон. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Киев должен утолять жажду только своих поданных

Представители украинского сообщества не прекращают свистопляску вокруг России и наших территорий. Комментируя ситуацию с водной блокадой Крыма, скандальный журналист Дмитрий Гордон предложил ввести для крымчан разделение при выдаче украинской воды.

Делить жителей Крымского полуострова на достойных и недостойных напиться телеведущий предлагает на основании гражданства. Мол, если украинский паспорт есть – получи ковш воды, а если нет – справляйся, как можешь.

При этом раздавать вожделенную жидкость Гордон планирует силами гуманитарных конвоев из Незалежной. По мнению журналиста, киевский режим может периодически отправлять на полуостров такие обозы с водой, дабы поддержать украинских граждан. Такой оригинальной идеей Дмитрий поделился в беседе с журналистами радиостанции "Эхо Москвы". Высказывание телеведущего привели авторы телеграм-канала "Сказано на Эхе".

При этом украинский шоумен особенно подчеркнул, что водные ресурсы Незалежной не должны попасть в руки российских военных, базирующихся на территории Крыма. Также воду нельзя передавать в дома отдыха и местные санаторий. Все свои потребности коварный "оккупант" Россия должна удовлетворять собственными силами.

К слову, недавно нашей стране подсказали способ подать воду в Крым при помощи Белоруссии Днепра. Идею решения серьезной проблемы предложила Анкара, которая строит судоходный канал из Мраморного моря в Черное.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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насмешил <цензура>,умеют хохлоюдеи смешить и веселить до коликов--юморные шароваровышеваночные?!
Боцман
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Кондом он и в Африке кондом, а вот к Венедиктову есть вопрос - почему таких фриков в эфир пускает.
Гость284478
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Газ и электричество в Киеве поставлять только обладателям Российских паспортов, а остальные пусть топят козяками!
Гость282154
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А можно евреям давать слово покукарекать насчет Украины, только при предьявлении своей необрезанности. А всех обрезанных отсылать с рассказами лишь про их историческую Родину - Израиль.
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