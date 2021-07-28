Бывший министр Латвии признал законность воссоединения Крыма с Россией

Бывший министр Латвии признал законность воссоединения Крыма с Россией
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик подчеркнул, что решение приняли сами жители республики

Возвращение Крымского полуострова в родную российскую гавань до сих пор стоит, как кость в горле, у многих западных государств. Однако в европейском сообществе есть разумные политики, которые готовы трезво оценивать происходящее. Так, бывший руководитель латвийского МИД Янис Юрканс убежден, что Крым стал частью нашего государства по воле местных жителей.

Некогда высокопоставленный госслужащий Латвии подчеркнул, что при воссоединении Крымского полуострова с Российской Федерацией никаких насильственных действий осуществлено не было.

Бывший глава латвийского Министерства иностранных дел напомнил, что в те годы ситуация в украинском государстве оставляла желать лучшего. Киевский режим стал давить на русскоязычное население Незалежной. Власти начали принимать законы, которые запрещали людям общаться на родном и привычном русском языке. Образование на Украине также перевели исключительно на украинский язык.

Именно такие действия политиков Незалежной привели к тому, что жители Крыма решили объявить свое несогласие с позицией официального Киева. Тогда они отдали свои голоса за возвращение в Россию – это осознанное решение было в интересах самих крымчан, передает слова латвийского политика РИА "Новости".

К слову, недавно в турецком государстве назвали условие для признания Крыма частью нашей страны. В Анкаре считают, что присоединение Северного Кипра к Турции может благотворно повлиять на позицию местных властей по отношению к статусу Крыма.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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