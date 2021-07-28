Вашингтон не собирается поддерживать инициативу Киева, уверен эксперт

Представительство Соединенных Штатов в "Крымской платформе" говорит о том, что американская сторона посылает коллегам в Европе следующий сигнал: от участия в мероприятии необходимо отказаться. Соответствующее заявление сделал глава Украинского института политики Руслан Бортник.

Ранее в медиа появилась информация о том, что в мероприятии, запланированном на лето 2021 года, должен принять участие глава Минтранса США Питер Буттиджич. По словам Бортника, речь идет не о самой значительной фигуре из американской администрации – на мероприятии не будет ни самого Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис.

"Это знак для остальных: "Не приезжайте". Политпредставительства Соединенных Штатов не ожидается. Буттиджич – не представитель политического руководства США", – выразил мнение политолог.

Эксперт также с уверенностью заявил в эфире телеканала "НАШ", что министр транспорта не станет принимать решений и ставить свою подпись в предлагаемых соглашениях – речь идет о сугубой формальности со стороны американских коллег.

"Это просто галочка. Она показывает, что Америка не отказывается от Украины, но и не собирается поддерживать инициативу. Просто свадебный генерал, который ничего не решит", – добавил спикер.

По мнению политэксперта, причина заключается в следующем: Штаты банально не желают портить отношения с Россией и срывать переговорные процессы.

Ранее свое мнение по поводу решения США выразил политолог Владимир Скачко, заявивший о том, американская администрация намеренно выбрала для участия в "Крымской платформе" Буттиджича, открытого гомосексуалиста. Тем самым, полагает эксперт, Белый дом демонстрирует свое небрежное отношение к предстоящему саммиту, не посылая первых лиц государства.







