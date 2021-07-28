Вашингтон все так же пытается уколоть своего давнего соперника

Неоднозначное заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прозвучавшее в адрес России, фактически продолжает агрессивную политику Вашингтона в отношении Москвы. Такое мнение выразила политолог Наталия Елисеева, оценившая выпад лидера американской нации.

Ранее Байден заявил, выступая в офисе главы национальной разведки США в Вирджинии, что в распоряжении президента России Владимира Путина имеется "ядерное оружие, нефть и ничего больше". Прошелся президент Соединенных Штатов и по Си Цзиньпину, выразив уверенность, что последний "смертельно настроен" на доминирующую роль Китая в мировой экономике.

Как считает Елисеева, Байден всего лишь продолжает реализовывать агрессивную линию против Кремля, целью которой остается стремление выставить Российскую Федерацию слабым государством.

Выпад американского лидера показывает отношение Вашингтона к Москве – его позиция остается неизменной, несмотря на встречи и переговорные процессы. Для Штатов РФ остается одним из главных оппонентов, которого они стремятся "уколоть", полагает политолог.

"Напомню и о заявлениях о разведке, что американские разведслужбы лучше российских. Все попытки унижения говорят о том, что противостояние продолжается. Ни о каких уступках и примирениях нет и речи. Их не будет", – считает Елисеева.

Ранее президент США заявил, выступая в Цинциннати, что во время тет-а-тета с российским лидером он "почувствовал, что Путин понимает, кто он такой". По словам Байдена, это впечатление снизошло на обоих лидеров: у него о коллеге из РФ сложилось аналогичное мнение, а в ходе диалога Байден понял, что слова собеседника рано или поздно воплотятся в жизнь.



