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Неоднозначное заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, прозвучавшее в адрес России, фактически продолжает агрессивную политику Вашингтона в отношении Москвы. Такое мнение выразила политолог Наталия Елисеева, оценившая выпад лидера американской нации.
Ранее Байден заявил, выступая в офисе главы национальной разведки США в Вирджинии, что в распоряжении президента России Владимира Путина имеется "ядерное оружие, нефть и ничего больше". Прошелся президент Соединенных Штатов и по Си Цзиньпину, выразив уверенность, что последний "смертельно настроен" на доминирующую роль Китая в мировой экономике.
Как считает Елисеева, Байден всего лишь продолжает реализовывать агрессивную линию против Кремля, целью которой остается стремление выставить Российскую Федерацию слабым государством.
Выпад американского лидера показывает отношение Вашингтона к Москве – его позиция остается неизменной, несмотря на встречи и переговорные процессы. Для Штатов РФ остается одним из главных оппонентов, которого они стремятся "уколоть", полагает политолог.
"Напомню и о заявлениях о разведке, что американские разведслужбы лучше российских. Все попытки унижения говорят о том, что противостояние продолжается. Ни о каких уступках и примирениях нет и речи. Их не будет", – считает Елисеева.
Ранее президент США заявил, выступая в Цинциннати, что во время тет-а-тета с российским лидером он "почувствовал, что Путин понимает, кто он такой". По словам Байдена, это впечатление снизошло на обоих лидеров: у него о коллеге из РФ сложилось аналогичное мнение, а в ходе диалога Байден понял, что слова собеседника рано или поздно воплотятся в жизнь.
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