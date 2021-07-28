Притязания Эрдогана не останавливаются на поглощении одной закавказской республики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается построить свою империю, а создание Анкарой и Баку единой армии направлено против Москвы. С таким мнением выступил ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление спикера турецкого парламента Мустафы Шентопа о том, что Турция и Азербайджан собираются создать совместную тюркскую армию.

"Журналисты звонят, интересуются, с кем она будет воевать. С кем, с кем... Не очень верится, что с Китаем, Канадой, Бразилией или ЮАР", - отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Политолог предполагает, что имперские проекты Анкары на постсоветском пространстве не ограничатся Азербайджаном. Уже сегодня армия закавказской республики после второй войны за Нагорный Карабах контролируется турками, причем не только вооруженные силы, подчеркнул специалист.

"Одна нация – два государства", – именно про это. Турецкое и азербайджанское лобби в России этого предпочитает не педалировать, но, похоже, что 300-летняя история российских войн и завоеваний, освоения территорий и государственного строительства в Прикаспии вернулась в исходную фазу", – полагает Сатановский.

По его словам, прошлые войны были с Турцией и Персией, и теперь на новом этапе истории и в абсолютно ином геополитическом раскладе Москве в будущем придется вести соперничество с той же Анкарой и ее сателлитами.

"Природа не терпит пустоты. Откуда мы, из Восточной Европы и с постсоветского пространства ушли, там непременно кто-нибудь будет, да уже и есть", – констатирует Сатановский.

Этот новый игрок "зачистит там все, что напоминает о российском присутствии", а затем приступит к разделу собственно России, считает эксперт.

"Никому в этом мире не удается долго усидеть на заборе. Или туда, или сюда. Вот и с нами так", – заметил политолог.

Он обратил внимание на тот факт, как бывшие "братские советские" республики переходят с кириллицы на латиницу и развернувшуюся сейчас в этих уже независимых государствах борьбу с преподаванием русского языка.

Оценивая поведение Эрдогана ученый подчеркнул, что Турции не дали полностью подмять под себя Карабах, зато Азербайджан уже его, а "завтра и Казахстан со Средней Азией будут его, для чего турки все, что только можно, делают".

"Мы торгуем. Он строит империю. Почувствуйте разницу", – резюмировал Сатановский.

Ранее в среду, 28 июля, глава турецкого парламента Шентоп объявил, что Анкара и Баку планируют создать совместную тюркскую армию. Однако позже данное заявление было опровергнуто. В агентстве Sputnik Азербайджан пояснили, что слова Шентопа о создании "тюркской армии" неверно перевели – турок имел ввиду, что страны действуют в соответствии с принципом "одна нация и два государства" и просто проводят совместные военные маневры.