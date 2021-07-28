Глава Незалежной запутался в национальной принадлежности Юрия Долгорукого

Сегодняшний спич президента Украины Владимира Зеленского, посвященный Дню Крещения Руси, вызвал смех у историка и политолога Владимира Корнилова. Комментируя этот "гордый ответ" экс-комика на статью главы России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов, эксперт указал лидеру Незалежной на ряд допущенных им ошибок.

По его словам, сначала пан Зеленский отверг историю как науку, поскольку заявил, что украинцам не нужны "исторические трактаты, работы, статьи". А затем сослался на то, что в Киеве покоятся "останки Юрия Долгорукого, Великого князя Киевского и основателя Москвы".

"Эх, Зеленский! Зря отверг трактаты. Почитал бы хотя бы один учебник по истории – и открыл бы для себя очевидную истину: Москву основал Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, а уже после этого он захватил Киев", – написал Корнилов в "Фейсбук".

Историк заметил, что по логике Зеленского, если сейчас кто-то из России захватит столицу Незалежной, то он автоматически станет украинцем. И задался вопросом: не является ли украинцем великий русский реформатор Петр Столыпин из-за того, что его останки также покоятся в Киеве.

Еще одну смешную ошибку в речи лидера соседнего государства Корнилов нашел в месте, посвященном Крыму.



"Но конечно, верх идиотизма в пафосном спиче Зеленского – это заявление о том, что "украинский (!) правитель" Владимир принял крещение в "украинском (!!!) Херсонесе", – подчеркнул специалист.

Он и здесь задался вопросом, при каком таком украинском князе этот крымский город стал украинским. И счел этот тезис историческим открытием.

Ранее выступление Владимира Александровича прокомментировал "5 каналу" политолог Андрей Кошкин. По его мнению, данное видеопоздравление больше напоминает ответ ученика, не выучившего урок по истории. Эксперт назвал выступление пана Зеленского очередной провокацией, цель которой – извратить исторические факты и ущемить Россию.

Напомним, в своем спиче президент Украины говорил об "очень дальних родственниках", посягающих на великое наследие Киевской Руси.

