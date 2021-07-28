Историк высмеял "гордый ответ" Зеленского на статью Путина

Историк высмеял "гордый ответ" Зеленского на статью Путина
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной запутался в национальной принадлежности Юрия Долгорукого

Сегодняшний спич президента Украины Владимира Зеленского, посвященный Дню Крещения Руси, вызвал смех у историка и политолога Владимира Корнилова. Комментируя этот "гордый ответ" экс-комика на статью главы России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов, эксперт указал лидеру Незалежной на ряд допущенных им ошибок.

По его словам, сначала пан Зеленский отверг историю как науку, поскольку заявил, что украинцам не нужны "исторические трактаты, работы, статьи". А затем сослался на то, что в Киеве покоятся "останки Юрия Долгорукого, Великого князя Киевского и основателя Москвы".

"Эх, Зеленский! Зря отверг трактаты. Почитал бы хотя бы один учебник по истории – и открыл бы для себя очевидную истину: Москву основал Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, а уже после этого он захватил Киев", – написал Корнилов в "Фейсбук".

Историк заметил, что по логике Зеленского, если сейчас кто-то из России захватит столицу Незалежной, то он автоматически станет украинцем. И задался вопросом: не является ли украинцем великий русский реформатор Петр Столыпин из-за того, что его останки также покоятся в Киеве.

Еще одну смешную ошибку в речи лидера соседнего государства Корнилов нашел в месте, посвященном Крыму.

"Но конечно, верх идиотизма в пафосном спиче Зеленского – это заявление о том, что "украинский (!) правитель" Владимир принял крещение в "украинском (!!!) Херсонесе", – подчеркнул специалист.

Он и здесь задался вопросом, при каком таком украинском князе этот крымский город стал украинским. И счел этот тезис историческим открытием.


Ранее выступление Владимира Александровича прокомментировал "5 каналу" политолог Андрей Кошкин. По его мнению, данное видеопоздравление больше напоминает ответ ученика, не выучившего урок по истории. Эксперт назвал выступление пана Зеленского очередной провокацией, цель которой – извратить исторические факты и ущемить Россию.

Напомним, в своем спиче президент Украины говорил об "очень дальних родственниках", посягающих на великое наследие Киевской Руси.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость280414
Пожаловаться Ответить
Мне вот интересно, вятрович и Ко хотя бы ОДИН РАЗ читали ПЕРВЫЕ публикации времен Киевской Руси? На КАКОМ языке они были написаны. а *Слово о Вещем Олеге*? Неужели на галичанском диалекте??? Я в школе читала это на древне-РУССКОМ языке!
Гость илона 2525
Пожаловаться Ответить
Когда было Зе учиться? КВН превыше всего!!!!.. Да и учебники истории незалежной перевернули события с ног на голову..
Гость Стыпан Шкворынь
Пожаловаться Ответить
полный АБЫРВАЛГ
активистка
Пожаловаться Ответить
Жуткие негодяи Украинские Бандеровцы националисты заполонили все Украинские и российские телеканалы, все ток-шоу, форумы, Путинские экспертные сборища типа Валдай и прочие, подлые Бандеровцы уже полностью обесчестили Скабееву, опустили Попова, Соловьева, Киселева, смешали с <цензура> Норкина, вытерли ноги и помочились на Толстого, Никонова, Володина, Жириновского, Зюганова, лизоблюда Миронова, они разгромили в Украине всех поганых коммунистов, уничтожили и изгадили все статуи и памятники Ленину,
активистка
Пожаловаться Ответить
сейчас Бандеровцы стремятся взорвать и разрушить изнутри государственный строй Путинской России. Бандеровская Украина это гнойник гангрена нарыв скопище зла преступности воровства и коррупции, который президент Путин мечтает вскрыть и полностью зачистить с помощью Русской православной церкви веры и крещения!
Гость284691
Пожаловаться Ответить
Прицепились к названию "киевская русь", а ведь это не государство, а всего лишь время- домонгольская эра существования Русского Государства.
Гость285422
Пожаловаться Ответить
Опять двойка, пан Зеленский! Стыдно. Стыдно и не хорошо.
Историк
Пожаловаться Ответить
Привычка врать у руководства и привычка не думать у массовки - вот это и есть современная Украина. Которая к тому же скукоживается и плохо пахнет.
М
Пожаловаться Ответить
мартышка,директор квартала95,обрезанный а теперь нашальник свинохолдинга *вукраина*
кульбит в истории
даже астровенгры не могли представить что выйдет из их выкормышей и какая отрыжка получится из дикого поля
1
новости партнеров
По теме

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Во время выступления в США Тихановская обратилась к России

Экс-кандидат в президенты Республики подсказала Кремлю, как поспособствовать завершению кризиса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей