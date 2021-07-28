Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии

Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии
Светлана Тихановская. Фото: Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/www.globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку

Лидер белорусский оппозиции Светлана Тихановская уверена, что ее решение покинуть республику во время бушующих протестов против действующей власти было неверным. Своей оценкой политик поделилась в интервью, которое дала 28 июля.

Тихановская напомнила, что история не знает сослагательного наклонения, однако лично она все же допустила ряд промахов в прошлом году, выступая против официального Минска.

"Мне кажется, сейчас я бы не уехала из страны в тот момент", – поделилась оценкой лидер оппозиции событиями прошлогодней давности.

Более того, Тихановская уверена, что население республики оказалось в тот момент не готово к антиправительственным выступлениям и протестам – виной тому отсутствие должной координации и выработанного плана действий против властей.

"Все произошло хаотично, все вышло от сердца. От той боли, которую режим причинил после 9 августа", – сокрушается политик.

Экс-кандидат на пост главы республики также выразила уверенность, что ситуацию можно было изменить, однако об этом рассуждать уже слишком поздно. Белорусы должны были продемонстрировать иное поведение, а рабочим следовало бы проявить большую солидарность, считает оппозиционер. Однако во время августовских событий в стране царила непростая обстановка. При этом, признает Тихановская, "наверняка были сделаны ошибки".

Ранее Тихановская выступила в Нью-Йорке, заявив о том, что является сторонницей развития нормальных отношений Минска с Москвой, в том числе и в торговле. Однако России, полагает политик, не следует вмешиваться в дела республики.

Источник: RTVI ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость285428
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Злюка Донецкая
ага, рабочие должны были прекратить работать, а руководство сидеть на попе ровно - после угроз семьям и близким, предприятия должны были обанкротится. а потом пришла бы "умная" Света, нагребла бы долгов у МВФ, рассорилась с РФ и вот тогда бы зажили! как в незалежной - продавая последние круживные труселя
Вы другого варианта для рабочих, кроме как батрачить за гроши, опустив головы, не видите - оно и понятно
Злюка Донецкая
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ага, рабочие должны были прекратить работать, а руководство сидеть на попе ровно - после угроз семьям и близким, предприятия должны были обанкротится. а потом пришла бы "умная" Света, нагребла бы долгов у МВФ, рассорилась с РФ и вот тогда бы зажили! как в незалежной - продавая последние круживные труселя
Гость285406
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Глупая женщина,больше сказать нечего.
Гость284557
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Сожаления проститутки, что продешевила...
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