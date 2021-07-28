Россию обвинили в очернении претендентки на место Меркель - Bloomberg

Россию обвинили в очернении претендентки на место Меркель - Bloomberg
Ангела Меркель. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Источники агентства утверждают, что Москва видит угрозу в победе за должность канцлера активного борца с "Северным потоком-2"

Кремль развернул кампанию против кандидата на пост канцлера Германии от партии "Союз 90/Зеленые" Анналены Бербок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Бербок привлекает внимание Кремля своим воинственным отношением к России, а ее промахи в ходе предвыборной кампании сделали ее уязвимой", – сказали изданию некие официальные лица.

В публикации со ссылкой на трех человек, знакомых с мнением властей, утверждается, что Москва якобы сочла 40-летнюю Бербок угрозой своим интересам после того, как она ненадолго выбилась в лидеры по опросам избирателей, проведенных в преддверии сентябрьских выборов.

Кандидат от "зеленых выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2", что вызывает особую озабоченность в Москве, отмечает издание.

"Один человек, близкий к российскому правительству, заявил, что оно будет готово пойти на многое, чтобы преградить ей путь к власти", – пишет Bloomberg.

Кремль опасается, что победа Бербок на выборах нанесет серьезный удар по глобальным интересам РФ, разрушит ее связи с ФРГ и принесет выгоду США, сообщили агентству два источника, знакомые с позицией российского руководства.

Какие же средства для дискредитации претендентки на должность канцлера применяет Кремль? Ровно тот же фантастический набор средств, в использовании которого Москву обвиняли из Вашингтона, когда президентом стал Дональд Трамп: кампании по дезинформации в соцсетях и хакерские атаки для захвата конфиденциальных данных, которые можно применить в нужный момент.

Таинственный собеседник агентства, близкий к Кремлю, заявил, что у Москвы уже есть достаточно информации, способной навредить Бербок. Последнюю в статье назвали "политически наивной и слишком сочувствующей США".

Бербок неоднократно негативно высказывалась в адрес России и активно выступает против "СП-2". В частности, она призывала закрыть созданный в ФРГ экологический фонд, который призван содействовать завершению строительства газопровода.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ГостьВ
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Мочат "зеленых", кто бы сомневался. Они угроза СП-2. В ход пойдут фейки прочее подметное "оружие". Тыщу раз видели на разных странах. Не удивили.
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