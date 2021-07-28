В Британии установили причину проигрыша Байдена Путину

В Британии установили причину проигрыша Байдена Путину
Фото: Anita Kumar - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтону напомнили о военных достижениях Москвы

Заявления президента США Джо Байдена в адрес России говорят о том, что его администрация плохо анализирует ситуацию в мире. Об этом пишет колумнист Марк Галеотти в The Spectator.

Накануне хозяин Белого дома, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США, вспомнил свою встречу с российским коллегой в Женеве и заявил, что у Путина в распоряжении есть только ядерное оружие и нефть, а в целому него одни "проблемы" и "это делает его опасней".

Галеотти считает, данные слова аналогичны высказыванию экс-президента США Барака Обамы, который когда-то утверждал, что "Россия не производит ничего привлекательного для покупателей, кроме оружия и газа".

Колумнист назвал подобную риторику тактической ошибкой и неверным пониманием российской экономики, указав на успехи сектора услуг и IT-индустрии. Ошибочное восприятие РФ позволяет ей регулярно переигрывать США, заметил специалист.

Кроме того, эксперт напомнил о военных успехах Москвы.

"Несмотря на всеобщие ожидания, Кремль оказался способен поддерживать военное присутствие в Сирии. Хотя Дамаск еще не добился окончательной победы, нет сомнений, что режим (президента САР Башара) Асада не проиграет войну", – цитирует РИА "Новости" Галеотти.

Ранее сегодня Кремль также прокомментировал заявление Байдена о Путине и России. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, утверждение главы США о том, что в РФ больше ничего, кроме нефти и оружия нет, в корне неверно. Он посоветовал помощникам Байдена подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

В свою очередь, политолог Наталия Елисеева увидела в новых высказываниях американского лидера продолжение агрессивной политики Вашингтона в отношении Москвы. Для США наша страна остается одним из главных оппонентов, поэтому там все время пытаются ее "уколоть", полагает она.

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость280010
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Ну кот скребет на свой хребет.Америка настроила против себя весь мир и ей это аукнется в ближайшее время.Зачем так вредить другим когда своя беда на пороге.
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