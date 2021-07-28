Пекин оценил территориальные претензии Токио

Китайские журналисты решили осветить недавний скандал, вспыхнувший в Японии из-за визита главы правительства РФ Михаила Мишустина на Курильские острова. 27 июля МИД КНР провел пресс-конференцию, в ходе которой чиновники оценили претензии Японии по поводу "северных территорий".

Напомним, российский премьер прибыл на Итуруп два дня назад с рабочим визитом, посетив местную районную больницу и пообещав обеспечить медицинское учреждение всем необходимым новейшим оборудованием. После протеста Токио посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, что поведение коллег из Страны восходящего солнца неприемлемо.

Как отметил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос журналистов, речь идет о вопросе, касающемся двух государств. Именно им и предстоит решить эту проблему.

"Я осведомлен о соответствующих сообщениях. Речь идет о вопросе двусторонних отношений между Россией и Японией, который должен быть между ними урегулирован. В то же время Китай, как и всегда, считает, что победу в мировой антифашистской войне следует уважать и еще раз уважать", – приводит издание Sohu заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.

Как отмечает источник, главное возмущение Токио вызвало не столько само появление российского министра на "северных территориях", сколько его предложение о создании особой таможенной зоны на Курильских островах для привлечения иностранных инвесторов. Тем самым Пекин дал понять, что поддерживает Москву в ситуации с Курилами, пишет "ПолитРоссия", что довольно неожиданно и необычно – как правило, Китай воздерживается от подобных комментариев.

Сами японские журналисты уже прокомментировали протест официального Токио после рабочей поездки Мишустина. Читатели издания "Санкэй" заявили, что позиция местных властей не имеет для российской стороны никакого значения, а суверенитет РФ неоспорим, поэтому "борьбу" можно смело считать проигранной.