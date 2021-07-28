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Президент США Джо Байден нашел-таки время и принял в Белом доме беглую белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая в ожидании аудиенции у старшего товарища томилась в Вашингтоне с 19 июля. Об этой встрече домохозяйка сразу же сообщила в телеграм-канале, сопроводив публикацию соответствующей фотографией.
"Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан... Я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", – написала "президент Света".
По ее словам, революция в Республике никак не связана с геополитикой. Суверенитет Белоруссии не подлежит обсуждению и торгу, подчеркнула экс-кандидат в президенты. Также она назвала все подписанные главой государства Александром Лукашенко "сделки" незаконными.
"Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас", – уверена Тихановская.
По ее мнению, разрешить политический кризис в Республике можно лишь путем новых выборов под международным контролем. Кроме того, необходимо выпустить на свободу всех политзаключенных, указала оппозиционерка.
Она добавила, что Белоруссия находится на передовой в борьбе между автократией и демократией.
Позже "президент Света" сообщила, что Байден уделил ей целых 15 минут своего времени, поскольку у него плотный график.
Прием Тихановской в Белом доме рассмешил пользователей Сети. Едкие комментарии они оставили под соответствующим постом украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в "Твиттере" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Сейчас где-то грустит один Зеленский...", "Видимо она больше похожа на президента, чем Зеленский", "Тихановская сделала Байдену омлет", "Мож Бидон Тихановскую позвал котлеток ему приготовить домашних...", "Встретились, деменция с умственной отсталостью...", "Байден пошел по рукам", "Оба "избраны народом"!", "– Здравствуйте, господин Байден! – Здравствуйте Надежда Константиновна! Только я не Байден".
Тихановская встретилась с Байденом. Сюр продолжается🤣🚀— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) July 28, 2021
Добавим, аудиенцию президенту Украины Владимиру Зеленскому Белый дом несколько раз переносил. Последний раз Вашингтон обещал его принять в конце августа.
Ранее
политолог-американист Малек
Дудаков
выразил мнение, что встреча Тихановской с президентом США
не имеет никакого значения ни для Москвы, ни для Минска.
Он предположил, что
Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в контексте взаимоотношений с Россией.
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Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку