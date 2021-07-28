Белорусская оппозиционерка призвала американца помочь Республике ненасильственным путем перейти к демократии

Президент США Джо Байден нашел-таки время и принял в Белом доме беглую белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая в ожидании аудиенции у старшего товарища томилась в Вашингтоне с 19 июля. Об этой встрече домохозяйка сразу же сообщила в телеграм-канале, сопроводив публикацию соответствующей фотографией.

"Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан... Я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии", – написала "президент Света".

По ее словам, революция в Республике никак не связана с геополитикой. Суверенитет Белоруссии не подлежит обсуждению и торгу, подчеркнула экс-кандидат в президенты. Также она назвала все подписанные главой государства Александром Лукашенко "сделки" незаконными.

"Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США – поддержать нас", – уверена Тихановская.

По ее мнению, разрешить политический кризис в Республике можно лишь путем новых выборов под международным контролем. Кроме того, необходимо выпустить на свободу всех политзаключенных, указала оппозиционерка.

Она добавила, что Белоруссия находится на передовой в борьбе между автократией и демократией.

Позже "президент Света" сообщила, что Байден уделил ей целых 15 минут своего времени, поскольку у него плотный график.

Прием Тихановской в Белом доме рассмешил пользователей Сети. Едкие комментарии они оставили под соответствующим постом украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в "Твиттере" (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Сейчас где-то грустит один Зеленский...", "Видимо она больше похожа на президента, чем Зеленский", "Тихановская сделала Байдену омлет", "Мож Бидон Тихановскую позвал котлеток ему приготовить домашних...", "Встретились, деменция с умственной отсталостью...", "Байден пошел по рукам", "Оба "избраны народом"!", "– Здравствуйте, господин Байден! – Здравствуйте Надежда Константиновна! Только я не Байден".

Тихановская встретилась с Байденом. Сюр продолжается🤣🚀 — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) July 28, 2021

Добавим, аудиенцию президенту Украины Владимиру Зеленскому Белый дом несколько раз переносил. Последний раз Вашингтон обещал его принять в конце августа.



Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что встреча Тихановской с президентом США не имеет никакого значения ни для Москвы, ни для Минска. Он предположил, что Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в контексте взаимоотношений с Россией.

