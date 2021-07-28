Бывшего лидера обвиняют в растрате имущества

Национальное антикоррупционное Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой направили в суд очередную просьбу об аресте бывшего президента страны Виктора Януковича с его сыном Александром в рамках дела о резиденции "Межигорье". Об этом стало известно сегодня, 28 июля.

Напомним, в октябре прошлого года Высший антикоррупционный суд отказался выносить решение о заочном аресте фигуранта в рамках указанного дела. Инстанция пояснила, что не может удовлетворить решение по причине нарушения правил об объявлении подозреваемого в межгосударственный розыск. Второй причиной отказа стало несвоевременное возобновление расследования дела – производство не было запущено к моменту подачи заявления, досудебные органы не инициировали эту процедуру в соответствии с требованиями украинского законодательства. Зимой прокуратура получила повторный отказ в заочном аресте.

Позднее НАБУ с САП подали ходатайство с повторной просьбой о заочном аресте. В Telegram-канале антикоррупционного бюро отмечается, что направили соответствующий запрос как в отношении экс-президента, так и его сына.

Янукович с наследником проходят по делу в качестве фигурантов по делу о завладении "Межигорьем" – обоих обвиняют в присвоении и растрате имущества, а также отмывании доходов, которые считают незаконными. Дело расследуется уже третий год.

Как пишет РИА "Новости", еще до 2007 года "Межигорье" было объектом государственной собственности. В тот же год резиденцию передали в собственность президенту. Следствие считает, что процедура нарушала закон.