Бацька отомстил Вильнюсу за протесты в Республике и поддержку белорусской оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи миграционного потока достойно ответил властям Литвы за их поддержку протестов в Минске. С такой позицией выступил латвийский журналист Юрий Алексеев в своей статье в издании "Взгляд".

По его словам, потакая незаконным акциям в столице соседней республики Вильнюс рассчитывал на то, чтобы в Литву начали съезжаться белорусские мигранты, особенно молодежь. Не секрет, что в Белоруссии много хороших программистов-айтишников, инженеров, отметил автор.

Однако Александр Григорьевич разгадал планы Литвы и организовал рейсы Минск – Багдад, где полно беженцев, стремящихся попасть в Евросоюз. Из Ирака стали прибывать туристы, которые затем двинулись в Литву с желанием оказаться в ЕС. Соответственно, Вильнюс получил беженцев, как и хотел, только теперь не знает, куда их деть, иронизирует Алексеев.

"Современная геополитика - это непрерывный, ничем не прикрытый троллинг. Батька играет по ее правилам и переигрывает", – восхитился обозреватель тонким маневром белорусского лидера.

В начале текущей недели стало известно, что в Литве в тех населенных пунктах, где власти страны решили организовать лагеря для нелегалов, проходят демонстрации местных жителей, которые не согласны с таким соседством. Силовики, между тем, в лучших "традициях" цивилизованной демократической Европы разгоняют мирных граждан с помощью спецсредств. В частности, так это было вблизи полигона Руднинкай. В свою очередь, бунтуют и сами беженцы, которым не нравятся условия их временного проживания.

Попытки Вильнюса отгородить Республику от Белоруссии на границе с помощью дополнительной колючей проволоки терпят поражение – образовался дефицит металлического изделия. Дошло до того, что Украина и Эстония вызвались подкинуть Литве какое-то количество проволоки.