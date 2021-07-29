"Чушь собачья": Сатановский осадил поспорившего с Путиным Зеленского

"Чушь собачья": Сатановский осадил поспорившего с Путиным Зеленского
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Политолог поразился неприкрытому переписыванию истории

Недавно украинский главнокомандующий Владимир Зеленский собрался с силами и ответил нашему президенту Владимиру Путину на статью о единстве русского народа. Нужно отметить, что контраргументы глава Незалежной брал с потолка, на что ему указали многие эксперты. А политолог Евгений Сатановский и вовсе не стал стесняться в выражениях и объявил, что словеса Зеленского "смешны до икоты".

В первую очередь, эксперт напомнил, что все укро-патриоты пытаются отмежеваться от России, в большинстве случаев используя для объяснения своей позиции русский язык.

При этом рассуждения Зеленского, который считает, что Крещение Руси является событием исключительно "украинской истории", от души позабавили Сатановского.

"К дате этого события у украинского президента опять что-то в голове перемкнуло", – написал в своем телеграм-канале эксперт.

Политолог указал на то, что главнокомандующий Незалежной с легкостью выдумывает странные исторические факты. Так, он попытался обосновать, что украинцы якобы являются единственными потомками князя Владимира Красно Солнышко.

"Чушь собачья", – оценил такие потуги Сатановский.

При этом политолог указал, что основной задачей Зеленского в этих кривляниях – задеть Россию. В тоже время киевский режим мечтает захватить Крым и разместить там военные базы американцев.

Напомним, в своей "обличительной речи" Зеленский объявил, что русские и украинцы являются "очень дальними родственниками".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость285662
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Гость285185
А комик был хороший.
И комик он плохой.Примитивно, рассчитано на базарных баб
Гость279887
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А ваш Путин плох во всем. Хотя как комик он тоже иногда отмачивает
Гость283783
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"Зеленский ответил"))).Да этот клоун даже мовы не понимал,пока выучить не пришлось.Что он там мог "ответить"... Написали ему кто надо,он вызубрил,да и выдал...
Гость285185
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А комик был хороший.
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