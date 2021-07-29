Американская фантазия не знает границ

Тема мнимой российской агрессии является одной из самых востребованных в США. На этом фоне всевозможные аналитики выпускают бесчисленное количество прогнозов о хитроумных планах нашего руководства по нападению на другие страны. На этот раз американцы додумались до того, что мы якобы планируем атаковать Украину во время Олимпийских игр.



В США считают, что именно такой коварный план вынашивает российский лидер Владимир Путин. Мол, во время Летних Игр все внимание мирового пространства будет обращено на соревнования. Бдительность ведущих держав притупится, и именно в этот момент можно будет стремительно напасть на соседнее государство.

К таким оригинальным выводам пришли эксперты базирующегося в Соединенных Штатах Америки неправительственного аналитического центра Atlantic Council.

Дабы прибавить вес лишенному всякой разумности заявлению, американцы внезапно объявили, что Российская Федерация якобы постоянно вмешивается в дела других государств, прикрываясь важными спортивными мероприятиями, пишет издание URA.RU.

В фантазиях американцев мифические "авантюры России" регулярно реализуются в период значимых спортивных событий.

Тем временем, в мировом пространстве не прекращаются обсуждения возможной войны нашей страны и Североатлантического альянса. По мнению опытного военного эксперта из США, вооруженный конфликт между Россией и блоком может начаться из-за прибалтийских государств.