Нападет на Украину во время Олимпиады: в США "раскрыли" коварный план Путина

Нападет на Украину во время Олимпиады: в США "раскрыли" коварный план Путина
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американская фантазия не знает границ

Тема мнимой российской агрессии является одной из самых востребованных в США. На этом фоне всевозможные аналитики выпускают бесчисленное количество прогнозов о хитроумных планах нашего руководства по нападению на другие страны. На этот раз американцы додумались до того, что мы якобы планируем атаковать Украину во время Олимпийских игр.

В США считают, что именно такой коварный план вынашивает российский лидер Владимир Путин. Мол, во время Летних Игр все внимание мирового пространства будет обращено на соревнования. Бдительность ведущих держав притупится, и именно в этот момент можно будет стремительно напасть на соседнее государство.

К таким оригинальным выводам пришли эксперты базирующегося в Соединенных Штатах Америки неправительственного аналитического центра Atlantic Council.

Дабы прибавить вес лишенному всякой разумности заявлению, американцы внезапно объявили, что Российская Федерация якобы постоянно вмешивается в дела других государств, прикрываясь важными спортивными мероприятиями, пишет издание URA.RU.

В фантазиях американцев мифические "авантюры России" регулярно реализуются в период значимых спортивных событий.

Тем временем, в мировом пространстве не прекращаются обсуждения возможной войны нашей страны и Североатлантического альянса. По мнению опытного военного эксперта из США, вооруженный конфликт между Россией и блоком может начаться из-за прибалтийских государств.

Источник: Atlantic Council ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость281945
Пожаловаться Ответить
Гость281356
а на фото российское мясо марширует ? забавно выглядят :)
Забавный ракурс из под под кастрюли получается... Вона оно че Михалыч, кастрюля 5D, с полным погружением в нереальность.
Гость282140
Пожаловаться Ответить
Укровермахт по себе судит поведение других стран. В 2008 году они с саакашвили так и сделали, убили наших миротворцев , затем расстреливали наши самолёты. Пусть будет вечный майдан в этой недостране и пусть закончат свою жизнь в огне майдана весь украинский сброд!
Гость281356
Пожаловаться Ответить
Гость281945
Тандем Украина - США, кто кого переиграет страшилками о "коварных" русских. Сами выдумывают, сами боятся, а то что они со страха в штаны (шаровары) делают виноваты как всегда русские....
не. русские не коварные. просто отбитые на всю голову идиоты.
Гость283783
Пожаловаться Ответить
Да просто США сами устроили на Украине майдан во время олимпиады в России.Отчасти именно по этому Россия не могла жестко вмешаться в то безобразие,доверила это Януковичу.А он струсил разогнать майдаунов из-за угроз заморозки его щетов в банках ЕС и США.Потому и победили майдауны.Если бы не тогдашняя олимпиада в России,то все бы пошло другим путем,правда Крым тогда Россия вряд ли бы себе вернула.Ну а раз события развернули так,то как говорится-"нет худа без добра" и Крым НАШ.А что еще Путину оставалось в этом случае делать? Так что майдаунам никто не виноват,они сами все для этого сделали.
Вероника
Пожаловаться Ответить
Так стоп! украина воюет с 2014 года с российско-террористическими войсками. В каком смысле Россия нападет на украину? Она же уже напала 7 лет назад и до сих пор. Там же сводки с фронта, помощь тыла ВСУ, ведущего тяжелейшие бои.
Сергей Петрович
Пожаловаться Ответить
Что за летние игры? Когда?
Гость281945
Пожаловаться Ответить
Тандем Украина - США, кто кого переиграет страшилками о "коварных" русских. Сами выдумывают, сами боятся, а то что они со страха в штаны (шаровары) делают виноваты как всегда русские....
Гость281356
Пожаловаться Ответить
а на фото российское мясо марширует ? забавно выглядят :)
Гость280268
Пожаловаться Ответить
а с кем окраина уже 7 лет воюет, еще не нападали на них?)
Гость285897
Пожаловаться Ответить
Во время проведения Олимпиады нападают только сами фантазёры и вскормленные ими их шавки. Вспомним август 2008-<цензура>.
1 2
новости партнеров
По теме

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей