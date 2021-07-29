В Нидерландах указали на интерес российских разведчиков к суду по делу MH17

В Нидерландах указали на интерес российских разведчиков к суду по делу MH17
Фото: Alexander Ermochenko/ Xinhua/ www.globallookpress.com
В Амстердаме считают, что наши спецы хотят выведать секретную информацию

С момента трагического крушения малазийского боинга под Донецком прошло семь лет, однако разбирательства по этому делу до сих пор не завершились. Судебный процесс проходит в Нидерландах. Теперь тамошние спецслужбисты объявили, что резонансным делом активно интересуются российские разведчики.

С таким заявлением выступил глава Службы нидерландской разведки Эрик Акербом. Высокопоставленный госслужащий объявил, что наша страна, в целом, ведет активную разведывательную деятельность на территории Нидерландов.

По словам Акербома, большой интерес наши разведчики проявляют к потерпевшему крушение в 2014-м году рейсу МН17. В частности, спецагенты из России якобы пытаются выведать, кто имеет решающий голос при рассмотрении различных нюансов громкого дела.

Впрочем, по устоявшейся в западных государствах традиции, видный европейский разведчик не привел никаких конкретных фактов. Акербом ограничился голословными обвинениями в адрес нашего государства.

При этом европеец не преминул похвастаться тем, что возглавляемая им организация якобы сумела вычислить наиболее любопытных российских разведчиков и выслала их за пределы страны, пишет РИА "Новости".

Кстати, недавно в деле малазийского боинга внезапно появились новые свидетели, которые намекнули на вину нашего государства. Впрочем, по мнению некоторых представителей экспертного сообщества, подобного рода неожиданные повороты в громком деле нужны только для того, чтобы в очередной раз задеть Россию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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