Боррель заявил о "побочках" от антироссийских санкций

Боррель заявил о "побочках" от антироссийских санкций
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Политик объяснил причину постоянных ограничений в отношении Москвы

Антироссийские санкции являются вполне действенной мерой против Кремля. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанским журналистам.

Политик уточнил, что считает персональные ограничения в виде запрета на въезд и заморозки активов эффективным средством давления. Однако, несмотря на явные преимущества таких методов, имеется ряд побочных явлений. 

Боррель также заявил, что политика не сводится лишь к санкционным мерам, однако в ряде случаев их необходимо принимать.

"В ином случае это будет означать, что ты ограничиваешься только заявлениями", – объяснил он.

По словам европейского чиновника, Россию нельзя воспринимать как "мощную державу" с экономической точки зрения. Однако РФ обладает атомным оружием. Стоит брать в расчет и нетрадиционные методы ведения военных конфликтов, в рамках которых используются новейшие технологии, где "она не слишком сомневается".

Вместе с этим, продолжил лидер европейской дипломатии, Брюссель должен найти средство для достижения взаимопонимания с Кремлем – путем переговоров по вопросам Арктики и энергетики, где Евросоюз имеет свои интересы, передает "Общественная служба новостей".

Таким образом, полагает Боррель, в отношениях с Россией следует как проводить политику сдерживания, так и достигать соглашений по необходимым для Евросоюза вопросам.

Не так давно еврокомиссар написал в своем блоге, что политика взаимодействия с Российской Федерацией должна строиться на следующих принципах: противостоянии, сдерживании и вовлечении.


Источник: El Pais ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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