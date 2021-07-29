В Брюсселе боятся раскола внутри сообщества, что ослабит его перед лицом Москвы

Глава МИД Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде случайно проговорилась об истинной причине нежелания Евросоюза вводить санкции против "Северного потока-2". Это произошло во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые говорили с министром от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова.

Как сообщает РИА "Новости", лже-Волков поведал Линде, что они беседовали с некоторыми немецкими партнерами на предмет давления на правительство РФ, чтобы Москва остановила строительство балтийского газопровода. В ответ министр призналась, что большинство в шведском парламенте хочет, чтобы власти Королевства ввели рестрикции по "СП-2".

"Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят "Северный поток – 2". А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии", – подчеркнула Линде.

Она отметила, что если бы представилась возможность остановить проект раньше, то это был бы другой вопрос.

"Но сейчас у нас никогда не будет единой позиции по остановке "Северного потока – 2". А это значит, что это только покажет раскол внутри ЕС, что ослабит ЕС и укрепит Россию. А это не самое лучшее в текущем положении", – заявила министр.

С одной стороны, добавила она, нужен сильный посыл со стороны Брюсселя в адрес Москвы, но, с другой стороны, поднимая вопрос о российской новой трубе в Евросоюзе, он никогда не соберет большинства голосов, поскольку ограничительные меры будут касаться уже европейских компаний.

Запись разговора опубликована сегодня на ютуб-канале пранкеров.

Накануне стало известно, что газовая магистраль "Северный поток-2" завершена на 99%, трубоукладчик "Академик Черский" полностью закончил свои работы на второй нитке проекта. Ранее мы сообщали, что все суда усиленными темпами прокладывают трубы в Балтийском море.

