В Швеции предполагают, что Анкара и Москва хотят перерисовать карту континента

На европейском континенте существует риск начала масштабного военного конфликта из-за притязаний некоторых стран достичь статуса великой державы. Об этом говорится в статье шведского эксперта Густава Рейнфельдта в газете Dagens industri. Публикация недвусмысленно сопровождается фотографией президента РФ Владимира Путина и участников военно-морского парада.

По мнению автора, основная опасность конфликта заключается в желании стран передвинуть государственные границы. Рычагом к новому "переделу мира" послужит нарастающий национальный популизм, который использует страхи людей, а также этнические и религиозные противоречия, считает публицист.

"Напряженность растет, зреют конфликты, а войны в Европе становятся все более и более реалистичными, потому что политические лидеры усиливают антагонизм и хотят перерисовать карту. На самом деле война уже здесь", – утверждает Рейнфельдт.

Он вспоминает прошедшие локальные конфликты и территориальные споры. А главными потенциальными агрессорами на континенте шведу представляются Турция и Россия, а также государства Балканского полуострова, где "процветают мечты о былых временах".

По его словам, риск эскалации в Старом Свете является значительным. Так, туркам автор статьи поставил в вину неоднократные нарушения воздушного и водного пространства Греции и Кипра. Белоруссия "постоянно предпринимает небольшие шаги на пути к вхождению" в состав РФ, уверен эксперт.

"Москва, похоже, готовит новое наступление на Украину – на этот раз с амбициями создать великую Россию. Путин разместил около 80 тыс солдат регулярной армии на украинской границе, отрицая, что Украина является независимой страной, и утверждая, что украинцы всегда были едины с Россией", – констатирует Рейнфельдт.

В новом возможном европейском конфликте Швеция вряд ли пострадает в первую очередь, подчеркнул автор, однако если в Европе вспыхнет война, это окажет влияние и на шведов и их образ жизни.

Ранее на этой неделе российский ученый-востоковед и политолог Евгений Сатановский предположил, что Анкара с Баку пытаются создать "тюркскую армию", чтобы поглотить бывшие советские закавказские республики, а затем лидер Турции Реджеп Эрдоган приступит к разделу собственно России.

