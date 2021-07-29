Президент республики "тестирует" готовность партнера защищать свои интересы

У России есть реальный повод для беспокойства в виде турецкого оружия – оно может использоваться украинской армией против Донбасса. Соответствующее заявление сделал политолог Станислав Ткаченко, прокомментировавший недавние уверения Анкары в том, что Москве не стоит беспокоиться из-за военных поставок для Украины.

Ранее старший советник Эрдогана Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что поставки оружия на Украину не могут создавать проблем в отношениях с Россией, так как страна явно "отделяет яблоки для груш", а многовекторность в политике никто не отменял. Анкара нацелена и в дальнейшем сотрудничать со многими странами, руководствуясь национальными интересами и потребностями.

Однако, полагает Ткаченко, у России есть причины для беспокойства. Рациональные начала действующей украинской администрации поддаются сомнениям, поэтому турецкие беспилотники, вполне вероятно, могут быть использованы против Донбасса. Несмотря на такой риск, Киев, уверен политолог, никогда не станет использовать такое оружие против Крыма. Однако "менталитет украинского руководства" не имеет никаких ограничений в вопросе с Донбассом.

По этой причине, продолжил Ткаченко, российская сторона продолжит заявлять о том, что не одобряет поставки турецкого оружия для Незалежной, и отдает себе отчет в важности вопроса для отношений с турецкими коллегами.

Специалист напомнил, что Турция не входит в список глобальных держав. Однако Эрдоган "тестирует" готовность РФ к защите собственных интересов. Москва может же в ответ поддержать Рабочую партию Курдистана, считаемую турецкой администрацией террористической организацией.

Ткаченко отметил, что Анкара сделала подобное заявление 29 июля – ровно 235 лет назад Петр I разгромил турков, взяв под контроль турецкую крепость Азов. С этого исторического периода Россия стала развиваться как причерноморское государство, о чем коллеги из Турции не любят упоминать.

Ранее шведский аналитик Густав Рейнфельдт заявил, что Европе грозит военный конфликт из-за действий России и Турции.