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Эстония должна покинуть ряды Евросоюза, если Брюссель усилит надзорные меры за состоянием экологии, введет новые налоги для промышленников и продолжит курс на построение зеленой экономики. Об этом написал лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме в своей колонке для издания Uued Uudised.
По его мнению, новая энергетическая программа ЕС, за которую выступают левые политические силы в сообществе, на самом деле, противоречит национальным и экономическим интересам Таллина. Так называемая "зеленая революция" нанесет больший ущерб экономике Восточной Европы, чем Западной. И совершается она ради концентрации производственных мощностей в Германии и Франции.
"А нам взамен предлагаются на кончике пальца гранты и проекты социальной помощи", – вскрыл тайные замыслы неких лоббистов из Брюсселя Хельме.
По словам эстонца, создаваемая модель фактически разорит крупный бизнес и сосредоточит капиталы в руках государства, что чревато построением на континенте нового "социализма", но под прикрытием иной лексики и механизмов рыночной экономики.
"Все становится все более плановым, все более и более регулируемым, вводится все больше налогов, убивающих труд, и все больше субсидий на поддержку нежизнеспособных отраслей. Все решения о распределении денег принимают обезличенные чиновники и политики, которые успешно оградили себя от собственных избирателей", – подчеркнул лидер национал-консерваторов.
Хельме назвал политику Брюсселя попыткой преобразовать ЕС в единое централизованное государство, при котором исчезнет всякая возможность принимать отдельными странами самостоятельные решения. И все это под разговорами о защите климата.
"Нас снова сделают провинцией без права голоса", – резюмировал политик.
Напомним, ранее в июле Европейская комиссия одобрила план по защите климата и экологии, который предполагает снижение вредных выбросов на 55% к 2030 году, а также введение налогов на импортные товары государств с низкими экологическими стандартами.
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В Брюсселе боятся раскола внутри сообщества, что ослабит его перед лицом Москвы
Сама себя она прокормить не сможет, это мертвая страна с полностью убитой ЕС экономикой, там экономика это бар в котором ждут приезда бритов, они нажрутся как сввиньи и платят безмерно.
Что выпускает страна? Какая промышленность?
Немцы производят почти все в Китае и потом у себя в стране скидывают в кучу и пишут Сделано в Германии, и если убрать ценовое соотношение по закону, то будет собрано в Германии, и кто купит китайский товар собранный немцами, была попытка перейти на оценку по комплектующим, но Меркель зарезала этот закон, и все поняли иначе бы мерс был просто собран