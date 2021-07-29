Эстония может выйти из ЕС из-за "зеленой революции"

Эстония может выйти из ЕС из-за "зеленой революции"
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
В Таллине прогнозируют, что это убьет экономику Республики и она снова окажется провинцией

Эстония должна покинуть ряды Евросоюза, если Брюссель усилит надзорные меры за состоянием экологии, введет новые налоги для промышленников и продолжит курс на построение зеленой экономики. Об этом написал лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме в своей колонке для издания Uued Uudised.

По его мнению, новая энергетическая программа ЕС, за которую выступают левые политические силы в сообществе, на самом деле, противоречит национальным и экономическим интересам Таллина. Так называемая "зеленая революция" нанесет больший ущерб экономике Восточной Европы, чем Западной. И совершается она ради концентрации производственных мощностей в Германии и Франции.

"А нам взамен предлагаются на кончике пальца гранты и проекты социальной помощи", – вскрыл тайные замыслы неких лоббистов из Брюсселя Хельме.

По словам эстонца, создаваемая модель фактически разорит крупный бизнес и сосредоточит капиталы в руках государства, что чревато построением на континенте нового "социализма", но под прикрытием иной лексики и механизмов рыночной экономики.

"Все становится все более плановым, все более и более регулируемым, вводится все больше налогов, убивающих труд, и все больше субсидий на поддержку нежизнеспособных отраслей. Все решения о распределении денег принимают обезличенные чиновники и политики, которые успешно оградили себя от собственных избирателей", – подчеркнул лидер национал-консерваторов.

Хельме назвал политику Брюсселя попыткой преобразовать ЕС в единое централизованное государство, при котором исчезнет всякая возможность принимать отдельными странами самостоятельные решения. И все это под разговорами о защите климата.

"Нас снова сделают провинцией без права голоса", – резюмировал политик.

Напомним, ранее в июле Европейская комиссия одобрила план по защите климата и экологии, который предполагает снижение вредных выбросов на 55% к 2030 году, а также введение налогов на импортные товары государств с низкими экологическими стандартами.

Источник: Uued Uudised ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Лис
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Ага... "Выйдут из ЕС". Это как торчок откажется от дури потому что она станет дороже. Поздно, горячие эстонские парни - вы так плотно сидите на дотациях, что будете делать то, что вам укажут. Даже если это приведёт к полному краху.
ГостьВк
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Гость286063
Куда она пойдет?
Сама себя она прокормить не сможет, это мертвая страна с полностью убитой ЕС экономикой, там экономика это бар в котором ждут приезда бритов, они нажрутся как сввиньи и платят безмерно.
Что выпускает страна? Какая промышленность?
Немцы производят почти все в Китае и потом у себя в стране скидывают в кучу и пишут Сделано в Германии, и если убрать ценовое соотношение по закону, то будет собрано в Германии, и кто купит китайский товар собранный немцами, была попытка перейти на оценку по комплектующим, но Меркель зарезала этот закон, и все поняли иначе бы мерс был просто собран
Глупо и тупо. ВВП любой страны-это товары, работы, услуги. Открой интернет и прочти про Эстонию и любую страну с морскими портами. Вдруг поумнеешь и не будешь писать глупости на уровне 1 класса средней школы.
Гость286063
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Куда она пойдет?
Сама себя она прокормить не сможет, это мертвая страна с полностью убитой ЕС экономикой, там экономика это бар в котором ждут приезда бритов, они нажрутся как сввиньи и платят безмерно.
Что выпускает страна? Какая промышленность?
Немцы производят почти все в Китае и потом у себя в стране скидывают в кучу и пишут Сделано в Германии, и если убрать ценовое соотношение по закону, то будет собрано в Германии, и кто купит китайский товар собранный немцами, была попытка перейти на оценку по комплектующим, но Меркель зарезала этот закон, и все поняли иначе бы мерс был просто собран
Гость281873
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Гость284298
Глупость, как 95% на Утре. Эстония никогда не выйдет из ЕС.
Когда-то никто не верил, что развалится Советский Союз.
Гость284298
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Глупость, как 95% на Утре. Эстония никогда не выйдет из ЕС.
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