В Таллине прогнозируют, что это убьет экономику Республики и она снова окажется провинцией

Эстония должна покинуть ряды Евросоюза, если Брюссель усилит надзорные меры за состоянием экологии, введет новые налоги для промышленников и продолжит курс на построение зеленой экономики. Об этом написал лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме в своей колонке для издания Uued Uudised.

По его мнению, новая энергетическая программа ЕС, за которую выступают левые политические силы в сообществе, на самом деле, противоречит национальным и экономическим интересам Таллина. Так называемая "зеленая революция" нанесет больший ущерб экономике Восточной Европы, чем Западной. И совершается она ради концентрации производственных мощностей в Германии и Франции.

"А нам взамен предлагаются на кончике пальца гранты и проекты социальной помощи", – вскрыл тайные замыслы неких лоббистов из Брюсселя Хельме.

По словам эстонца, создаваемая модель фактически разорит крупный бизнес и сосредоточит капиталы в руках государства, что чревато построением на континенте нового "социализма", но под прикрытием иной лексики и механизмов рыночной экономики.

"Все становится все более плановым, все более и более регулируемым, вводится все больше налогов, убивающих труд, и все больше субсидий на поддержку нежизнеспособных отраслей. Все решения о распределении денег принимают обезличенные чиновники и политики, которые успешно оградили себя от собственных избирателей", – подчеркнул лидер национал-консерваторов.

Хельме назвал политику Брюсселя попыткой преобразовать ЕС в единое централизованное государство, при котором исчезнет всякая возможность принимать отдельными странами самостоятельные решения. И все это под разговорами о защите климата.

"Нас снова сделают провинцией без права голоса", – резюмировал политик.

Напомним, ранее в июле Европейская комиссия одобрила план по защите климата и экологии, который предполагает снижение вредных выбросов на 55% к 2030 году, а также введение налогов на импортные товары государств с низкими экологическими стандартами.