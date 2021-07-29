Американцы испугались маневров российских военных самолетов

Американцы испугались маневров российских военных самолетов
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Осмелевший соперник уже не боится ответного выпада, уверены западные журналисты

"Наглеющая" российская авиация совершает все чаще облеты вокруг флота Североатлантического альянса и Штатов в Черном море, на территории Берингова пролива участились "тесные столкновения" с ВКС России и рыболовецкими судами, принадлежащих компаниям. Россия, считает американский обозреватель Питер Сучиу, уже не просто "бряцает оружием", а проводит открытые враждебные маневры.

Не так давно адмирал Роберт Берк, командующий американскими ВМС, заявил, что Москва стремится таким образом спровоцировать США к ответу.

"Когда ударный самолет пролетает над эсминцем на расстоянии в 100 футов (примерно 30 метров – прим. ред.), наши командующие решают, находится ли этот истребитель в профиле атаки. Можно заявлять о том, что они намерены заставить нас атаковать первыми", – уверен адмирал.

РФ участила патрулирование над водами Черного, Балтийского и Берингового морей, довольно оперативно реагируя на появление бортов НАТО. Россия давала о себе знать и в ходе учений Sea Breeze в Черном море, пишет РИА ФАН. А официальные лица Соединенных Штатов постоянно критикуют ее за "небезопасные и непрофессиональные" перехваты американских судов и флота в Европе.

Российские ВМС также увеличили свое присутствие в Средиземноморье, а недавно провели крупнейшие учения в водах Тихого океана, недалеко от Гавайев. Последовавшие вылеты F-22 Raptors из состава местной воздушной национальной учениям никак  не помешали.

"Российские самолеты действительно готовы к бою. Если раньше для них было обычным делом работать с "чистыми крыльями" или без оружия в конфигурации, то теперь они вооружены. Россия может быть не такой могущественной, как отмечали официальные лица США, но это не значит, что она не готова к битве. Россия остается реальной угрозой, такой же серьезной сегодня, как Советский Союз во время холодной войны", – уверен Сучиу.

Ранее отставной полковник американских ВВС Марк Ганцингер заявил, что общий удар России и Китая сотрет Штаты с лица земли.

Источник: 19fortyfive ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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