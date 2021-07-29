Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
В Японии никак не могут успокоиться после рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова. На этом фоне различные медиа пытаются понять, насколько сильные позиции у Токио в вопросе "возвращения" российских территорий.
Автор местной газета Kyoto Shimbun приходит к неутешительным выводам – ряд решений президента России Владимира Путина поставили власти Страны восходящего солнца в крайне сложное положение.
В публикации отмечается, что глава японского кабмина Есихидэ Суга находится в поиске приемлемого для Москвы и Токио способа прийти к консенсусу по Курилам.
Однако договоренность, достигнутая Путиным в 2016 году и тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сегодня ставит Токио в "сложное положение", говорится в статье.
"Абэ и Путин договорились об ускорении японско-российских переговоров по мирному договору. <…> Однако в прошлом году в Конституцию России были внесены поправки, которые однозначно запрещают всякое отчуждение российских территорий", – напомнил автор.
Теперь переговоры по территориальному вопросу становятся все более неопределенными, констатируется в публикации.
Правительство Суги должно внимательно отслеживать за тенденциями в России, где "трудно увидеть истинные намерения", и находить ключи к разрешению ситуации, призывает журналист.
Напомним, в ходе своей поездки на Итуруп премьер Мишустин сообщил о том, что в настоящий момент решается вопрос о введении
на территории Курильских островов режима свободной таможенной зоны. По его словам, жителям региона
необходимо ввести "существенные льготы", чтобы они не были обременены налогами, работая в тяжелых климатических условиях, пишет издание URA.RU.
Политик объяснил причину постоянных ограничений в отношении Москвы
В Брюсселе боятся раскола внутри сообщества, что ослабит его перед лицом Москвы