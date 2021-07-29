Путин поставил Японию в сложное положение по Курилам

Путин поставил Японию в сложное положение по Курилам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поправки в Конституцию РФ, запрещающие всякое отчуждение территорий страны, затрудняют для Токио переговоры

В Японии никак не могут успокоиться после рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курильские острова. На этом фоне различные медиа пытаются понять, насколько сильные позиции у Токио в вопросе "возвращения" российских территорий.

Автор местной газета Kyoto Shimbun приходит к неутешительным выводам – ряд решений президента России Владимира Путина поставили власти Страны восходящего солнца в крайне сложное положение.

В публикации отмечается, что глава японского кабмина Есихидэ Суга находится в поиске приемлемого для Москвы и Токио способа прийти к консенсусу по Курилам.

Однако договоренность, достигнутая Путиным в 2016 году и тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сегодня ставит Токио в "сложное положение", говорится в статье.

"Абэ и Путин договорились об ускорении японско-российских переговоров по мирному договору. <…> Однако в прошлом году в Конституцию России были внесены поправки, которые однозначно запрещают всякое отчуждение российских территорий", – напомнил автор.

Теперь переговоры по территориальному вопросу становятся все более неопределенными, констатируется в публикации.

Правительство Суги должно внимательно отслеживать за тенденциями в России, где "трудно увидеть истинные намерения", и находить ключи к разрешению ситуации, призывает журналист.

Напомним, в ходе своей поездки на Итуруп премьер Мишустин сообщил о том, что в настоящий момент решается вопрос о введении на территории Курильских островов режима свободной таможенной зоны. По его словам, жителям региона необходимо ввести "существенные льготы", чтобы они не были обременены налогами, работая в тяжелых климатических условиях, пишет издание URA.RU.

Источник: Kyoto Shimbun ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Япония: Прекрасная СТРАНА, Курилы Предатели Японии, Хотят вернуть для Вашингтон США.
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