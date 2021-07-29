Украина пошла на попятную и отказалась разговаривать с Байденом на повышенных тонах

Украина пошла на попятную и отказалась разговаривать с Байденом на повышенных тонах
Джо Байден. Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Эмоциональные заявления соратника Зеленского сочли горячностью натуры и заботой о народе

У соратников президента Украины Владимира Зеленского из-за предстоящего его визита на "ковер" в Белый дом происходят раздрай и шатания. Накануне председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил ожидания, что лидер нации будет разговаривать с главой США Джо Байденом "на повышенных тонах", а сегодня однопартийцы объяснили эти слова горячностью его натуры.

А всему виной договоренности, которые Вашингтон и Берлин достигли в вопросе строительства "Северного потока-2".

Пан Арахамия полагает, что в Штатах недооценивают – или "делают вид", – какой удар они наносят по неньке данной сделкой. Поэтому, по его разумению, где-то в кулуарах Владимир Александрович должен заставить господина Байдена взглянуть на ситуацию "глазами своего партнера" и все-таки ввести очередные санкции в отношении "СП-2.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах", – заявил представитель "СН" в эфире телеканала "Украина 24".

В свою очередь его заместитель во фракции Евгения Кравчук попыталась сгладить пафосный и грозный спич соратника, пояснив, что такой тон стал следствием его эмоционального характера и продиктован "заботой о народе".

"Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", – оправдывалась Кравчук.

Она подчеркнула, что в Киеве не передумали выстраивать партнерские отношения с Вашингтоном, однако ждут уважительного отношения к Незалежной.

"В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять интересы своего государства", – резюмировала депутат Верховной рады.

Встреча Байдена с Зеленским может состояться 30 августа. Во всяком случае, эта дата согласована обеими сторонами.

А между тем, хозяин Белого дома вчера таки принял беглую белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. Диалог длился всего 15 минут, но восторга у домохозяйки не было предела. Сначала она опубликовала релиз своих просьб к США, в частности, гражданка Белоруссии попросила американцев поспособствовать Республике переходу к демократии "ненасильственным" путем. А потом похвасталась печеньками от Байдена.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Амбициозная поведение нищих хохлоебов удивляет)
Гость279922
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Это что, шавка с хозяином на повышенных тонах? Не смешите, шавка может только сапоги лизать и то если разрешат.
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