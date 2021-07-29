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Главы Министерств обороны Литвы, Латвии и Эстонии провели пресс-конференцию, основное внимание на которой уделили безопасности Прибалтики. Министры сошлись во мнении: президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет гибридную войну против всей Европы и НАТО.
Так, первые лица оборонных ведомств полагают, что текущая ситуация в регионе – не просто миграционный кризис, а планомерные действия белорусских властей, направленные на ослабление своих западных соседей.
Как отмечается на сайте Минобороны Литвы, Эстония передала литовским коллегам колючую проволоку для того, чтобы укрепить границу. Таллин также планирует выделить дроны и системы ночного видения, а Рига займется на границе материальным обеспечением в виде предметов первой необходимости, палаток, кроватей и генераторов.Главы ведомств также договорились о проведении регулярных конференций и обсуждений совместных действий против "гибридной операции".
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