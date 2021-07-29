Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Минск призвал ОБСЕ обратить внимание к возникшей угрозе сохранения биологических ресурсов на территориях, прилегающих к белорусско-литовской границе из-за строительства Вильнюсом дополнительных ограждений из колючей проволоки. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Республики при международной организации Андрей Лозовик.

Он отметил, что новая литовская стена, призванная остановить потоки нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, так называемая "спираль Бруно" напоминает времена Первой мировой войны.

"Поскольку это так называемое инженерное сооружение не предусматривает переходов для животных, СМИ уже пестрят фотографиями животных, запутавшихся и погибших в этих заграждениях", – сказал Лозовик агентству БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что в конце августа, между прочим, начинается активная миграция зверей. Но европейским партнерам Вильнюса не до проблем фауны, которые возникли по воле человека. Так, уже ряд государств предложили свою помощь с выделением недостающих властям прибалтийской республики объемов убийственной "спирали".

"Вынуждены призвать литовскую сторону не только к выполнению своих обязательств в сфере миграции, но также и к соблюдению положений Конвенции о биологическом разнообразии", – сказал представитель Минска в ОБСЕ.

Лозовик посоветовал правоохранителям соседней страны акцентировать свое внимание на борьбе у себя на родине с преступными группировками, которые занимаются переправкой беженцев. Дипломат уверил, что со своим криминалитетом в этой сфере Минск также разберется сам.

Ранее в июле на колючую проволоку на границе пожаловался президент Союза охотников Литвы Раймондас Рибачяускас. В своем "Фейсбук", в котором раскритиковал шаги Вильнюса. По его словам, такое заграждение наносит смертельные раны животным, поскольку они не могут его перепрыгнуть. Власти страны забыли, что для зверей не существует понятия госграницы. Тысячи животных ежедневно мигрируют "туда и обратно через границу к местам кормления, ночлега, нахождения стаи, зимнему или летнему выпасу", напомнил литовец.

Он предположил, что скоро государственная граница станет массовым кладбищем погибших диких зверей, особенно парнокопытных.

