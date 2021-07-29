Власти Республики пропускают иностранцев с поддельными медицинскими справками, утверждает бывший глава страны

Москва при помощи российских туристов якобы распространяет коронавирус на грузинской территории. С таким обвинением выступил бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской облгосадминистрации, а ныне глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на видеообращение политика в "Фейсбук".

По его мнению, туристов из России использовали специально, чтобы распространить COVID-19 среди грузинского населения накануне выборов в парламент Республики, которые проходили осенью 2020 года.

Также Михаил Николозович заявил, что власти Грузии и сейчас продолжают пускают в страну инфицированных коронавирусом граждан с поддельными справками.

Отметим, что в настоящий момент страница Саакашвили в "Фейсбук" закрыта.

Напомним, Тбилиси снял все ограничения для въезда в страну с 1 февраля 2021 года. С 5 июля вступили в силу новые правила пересечения россиянами грузинской границы – они должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию вне зависимости от того делали прививку от COVID-19 или нет. Тест необходимо сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Сейчас в Грузии фиксируют прирост числа заболевших коронавирусом. Буквально накануне "Коммерсант" написал, что если 25–26 июля Минздрав страны сообщал о 2600 заболевших, то 27 июля число новых инфицированных выросло до 3666. В Республике, где живет около 3,7 млн человек, уже насчитывается свыше 410 900 подхвативших опасный вирус.

