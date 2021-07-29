Для этого нужно дождаться, когда РФ ослабнет, а экономика Незалежной укрепится

Украине необходимо готовиться одержать победу над Россией после того, как она ослабнет. Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза страны, генерал ВСУ и один из главных стратегов-балаболов неньки Сергей Кривонос в эфире телеканала ATR.

По его прогнозу, подходящий для нанесения удара по РФ момент может наступить в течение 10-15 лет. Однако киевский режим все это время не должен спать – властям Незалежной нужно демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять свою армию.

"Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, и мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", – призвал соотечественников пан Кривонос.

Также он заметил, что необходимо укреплять экономику государства, поскольку без этого невозможно создать мощные Вооруженные силы.



Ранее этот деятель придумал план подготовки населения к сопротивлению, если "агрессор" захватит соборную, в частности, он счел правильным выдать оружие гражданским лицам. По задумке генерала, Россию на территории Украины ждет ад, если народ правильно воспитать, для этого хватит 3-5 лет. А в марте нынешнего года пан Кривонос предложил поставить Россию на экономические колени, чтобы "вернуть" Крым и Донбасс. Всего-то нужно – объединить для этой цели все страны мира, придумал украинец.

