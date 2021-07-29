Украинский генерал обещал отправить Россию в нокаут ударом в челюсть

Украинский генерал обещал отправить Россию в нокаут ударом в челюсть
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Для этого нужно дождаться, когда РФ ослабнет, а экономика Незалежной укрепится

Украине необходимо готовиться одержать победу над Россией после того, как она ослабнет. Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза страны, генерал ВСУ и один из главных стратегов-балаболов неньки Сергей Кривонос в эфире телеканала ATR.

По его прогнозу, подходящий для нанесения удара по РФ момент может наступить в течение 10-15 лет. Однако киевский режим все это время не должен спать – властям Незалежной нужно демонстрировать приверженность к возвращению территорий мирным путем и одновременно укреплять свою армию.

"Но к этому нужно быть готовым, а не потом готовиться к тому, что Россия ослабнет, и мы начнем готовиться. Нет, мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут", – призвал соотечественников пан Кривонос.

Также он заметил, что необходимо укреплять экономику государства, поскольку без этого невозможно создать мощные Вооруженные силы.

Ранее этот деятель придумал план подготовки населения к сопротивлению, если "агрессор" захватит соборную, в частности, он счел правильным выдать оружие гражданским лицам. По задумке генерала, Россию на территории Украины ждет ад, если народ правильно воспитать, для этого хватит 3-5 лет. А в марте нынешнего года пан Кривонос предложил поставить Россию на экономические колени, чтобы "вернуть" Крым и Донбасс. Всего-то нужно – объединить для этой цели все страны мира, придумал украинец.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость280668
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Гость279887
Хлопцы, лучше в полых ее а потом по хребту. Чтоб валялась и не вставала
пейси подбери, потом хлопцев запрягай ;)
Алекс
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Гость279887
Хлопцы, лучше в полых ее а потом по хребту. Чтоб валялась и не вставала
В шаровари опять насрете назло Путину?
Гость007
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Миллион в год из страны бежит. Промышленность исчезает. Земля переходит в продажу. Знамо дело мощь этой помойки растёт.
Гость279887
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Хлопцы, лучше в полых ее а потом по хребту. Чтоб валялась и не вставала
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