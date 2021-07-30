В США испугались "маневра" России для быстрого запуска "Северного потока - 2"

В США испугались "маневра" России для быстрого запуска "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
NI обвинил Москву в "игре мускулами"

В США уверены, что Россия использует некий тайный "маневр", чтобы поскорее запустить "Северный поток – 2", что очень пугает американцев. 

Об этом пишет автор издания The National Interest Диана Фрэнсис. Обозреватель считает, что вскоре после того, как глава Белого дома Джо Байден отказался вводить рестрикции против компании в ФРГ, которая отвечает за эксплуатацию трубы, Россия уменьшила поставки голубого топлива через Незалежную, сократила запасы газа и увеличила цены.

Журналистка утверждает, что этот "маневр" призван надавить на правительство Германии, чтобы Берлин оперативно одобрил запуск "Северного потока – 2". 

Обозреватель NI призвала Вашингтон сделать все возможное, чтобы газопровод не заработал, чтобы у Москвы не было инструмента "принуждения". 

Напомним, "Газпром" с мая отказывается бронировать объем мощностей для транзита газа через Украину. Однако, на самом деле, речь идет лишь о дополнительных возможностях – обязательства по контракту выполняются полностью. Фрэнсис же в своей статье не указывает этого важного момента. 

Ранее в ЕС случайно раскрыли причину, по которой не вводятся санкции против газопровода. Все дело в том, что ограничительные меры ударят по Германии, а не по России, поэтому от них и воздерживаются. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Гость280209
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2 Обычная иноагентка: Вы бы не позорились... Смотритесь со своим бредом, как брызжущая слюной мелкая жалкая бешеная собачонка
Гость281914
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Обычная иноагентка
в пояс российского геноцида войдут Беларуские активисты выступающие за свержение диктатуры Лукашенко и за вступление в НАТО и Евросоюз, вся Молдова и Приднестровье выступающие за вступление в НАТО и Евросоюз, свободная независимая Украина с Евросоюзом и в НАТО, Грузия стремящаяся вступить в НАТО и Евросоюз, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Афганистан, Сирия и так далее до Дальнего Востока;
Тихановская - узбагойся. Печеньки надо принимать не все сразу)))
Гость286481
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Обычная иноагентка на тебя, тупая дура, надвигаются черножопые гопники с намерением привести к святой дерьмократической пендоской вере, со всех отверстий, массово-групповым паломничеством, эдак на месяц. Ты, безмозглая жаба, станешь Необычной иногенткой или иногентом, кто ты там, чмо.
Обычная иноагентка
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В ответ на запуск Северного потока 2 и отказ Газпрома продолжать транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС Бандеро-националисты поклялись создать вокруг Путинской России пояс кромешного зла сформировать круг анти-российской адской ярости и ненависти, геноцида всей Путинской России; в пояс российского геноцида войдут Беларуские активисты выступающие за свержение диктатуры Лукашенко и за вступление в НАТО и Евросоюз, вся Молдова и Приднестровье выступающие за вступление в НАТО и Евросоюз, свободная независимая Украина с Евросоюзом и в НАТО,
Гость286481
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Обычная иноагентка на тебя, тупая дура, надвигаются черножопые гопники с намерением привести к святой дерьмократической пендоской вере, со всех отверстий, массово-групповым паломничеством, эдак на месяц. Ты, безмозглая жаба, станешь Необычной иногенткой и иногентом, кто ты там, чмо.
Обычная иноагентка
Пожаловаться Ответить
в пояс российского геноцида войдут Беларуские активисты выступающие за свержение диктатуры Лукашенко и за вступление в НАТО и Евросоюз, вся Молдова и Приднестровье выступающие за вступление в НАТО и Евросоюз, свободная независимая Украина с Евросоюзом и в НАТО, Грузия стремящаяся вступить в НАТО и Евросоюз, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Афганистан, Сирия и так далее до Дальнего Востока;
Обычная иноагентка
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Путинскую Россию будут давить гнобить изощрённо уничтожать, Крым Бандеровцы зальют Украинскими фекалиями, забьют цементом всю Крымскую канализацию, по Крымскому каналу будут сбрасываться Украинские фекалии и каловые массы, все Крымские пляжи будут забиты <цензура>, воды в Крыму не будет, начнется повальная антисанитария, дезинтерия, ящур, ковидоз-пандемия Крымчане драпанут в Украину, на Донбассе Бандеро-националисты устроят кровавое месиво все русскоязычные и с российскими паспортами будут безжалостно вырезаны кастрированы и стерилизованы;
Обычная иноагентка
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на Путинскую Россию надвигается святой православный Голодомор, Бандеровцы и анти-российский пояс зла и ненависти не дадут Путинской России ни грамма зерна хлеба и любого продовольствия, Украинские изверги Бандеро-националисты изолируют всех российских ЗаПутинцев чтобы они сдохли от голода, смерть Путинским оккупантам! И пусть президент России Путин пишет жалобы в ЕСПЧ, ОБСЕ, ПАСЕ, ООН за геноцид и нарушение прав россиян со стороны Беларуси Молдовы Украины Грузии Сирии Турции и так далее все равно ничего не поможет, так Путинской России и надо- она этого заслуживает!
Гость281914
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На наш газок не открывай роток!
Разум
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Конкуренция это можно понять.Но порядочность еще не кто не отменял.Америка переступила черту недостойного поведения в бизнесе.Не правильно это не правильно .
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