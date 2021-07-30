NI обвинил Москву в "игре мускулами"

В США уверены, что Россия использует некий тайный "маневр", чтобы поскорее запустить "Северный поток – 2", что очень пугает американцев.

Об этом пишет автор издания The National Interest Диана Фрэнсис. Обозреватель считает, что вскоре после того, как глава Белого дома Джо Байден отказался вводить рестрикции против компании в ФРГ, которая отвечает за эксплуатацию трубы, Россия уменьшила поставки голубого топлива через Незалежную, сократила запасы газа и увеличила цены.

Журналистка утверждает, что этот "маневр" призван надавить на правительство Германии, чтобы Берлин оперативно одобрил запуск "Северного потока – 2".

Обозреватель NI призвала Вашингтон сделать все возможное, чтобы газопровод не заработал, чтобы у Москвы не было инструмента "принуждения".

Напомним, "Газпром" с мая отказывается бронировать объем мощностей для транзита газа через Украину. Однако, на самом деле, речь идет лишь о дополнительных возможностях – обязательства по контракту выполняются полностью. Фрэнсис же в своей статье не указывает этого важного момента.

Ранее в ЕС случайно раскрыли причину, по которой не вводятся санкции против газопровода. Все дело в том, что ограничительные меры ударят по Германии, а не по России, поэтому от них и воздерживаются.