Главная мечта: Пушков раскрыл планы Украины на ядерное оружие

Главная мечта: Пушков раскрыл планы Украины на ядерное оружие
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатора поразила откровенность некоторых киевских политиков

Ряд политических деятелей Незалежной продолжают бросаться громкими заявлениями по поводу места украинского государства на международной арене и его возможностей. Недавно там посетовали из-за давнего отказа от ядерного оружия. В ответ на это член Совфеда Алексей Пушков указал на истинные мотивы представителей киевского режима.

Сенатор отреагировал на заявление руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Тот недавно высказался по поводу отказа в 1990-м году украинских властей от ядерного вооружения. После развала Советского Союза правопреемницей данного оружия по праву стала Россия. Однако украинский политик считает, что Киеву следовало поступить иначе и оставить ядерные боеголовки за собой.

При этом депутат не стал скрывать истинные мотивы: он объявил, что с помощью мощного оружия Незалежная могла бы шантажировать весь мир, а теперь такая возможность упущена.

Комментируя это скандальное высказывание, Пушков отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо.

"Шантажировать весь мир, чтобы "нам давали" деньги – подлинная мечта киевских властей", – написал своем телеграм-канале член Совета Федерации.

Пушков поразился, что высокопоставленные незалежные позволяют себе так прямо рассказывать о далеко не благородных мотивах. Сенатор также подчеркнул, что советское вооружение не имеет никакого отношения к "независимой" Украине и не могло там остаться.

Кстати, недавно украинский генерал обещал отправить нашу страну в нокаут ударом в челюсть. Украинцы готовы выждать момент, когда Россия ослабнет, чтобы нанести сокрушительный удар.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Слава Богу что в Украине нет ядерного оружия... Эта блядо-рота невменяема совершенно. Гость
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Много ненависти,унижений Украины,украинцев... Мы не свиньи...а вы не совершенство... Зря вы так.
Гость283783
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Хохлы всегда обижаются на "На Украине"-мол,москали до сих пор не уважают незалежнисть Украины,считая ее своей окраиной.Ведь сами они говорят "НА"-про свои области,например: НА луганщини,НА волынщини,НА львивщини,хотя про Крым они всегда говорили У(т.е.В)Крыму(корче,так же как и мы про свои области,напр.: НА Кубани,или В Воронежской области).А вот упрекая русских из-за "НА",в неуважении к незалежнисти Украины,не задумывались-ли они,почему россияне говорят НА Кубе,НА Мальдивах.Это что по-ихнему значит,типа мы Кубу и все острова тоже считаем своими? Ведь они и сами в этом случае тоже "В" говорят.
Слава Богу что в Украине нет ядерного оружия... Эта блядо-рота невменяема совершенно. Гость
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Призыв ''уничтожить Украину'' заставляет задуматься. Зря вы так,с плеча...
Слава Богу что в Украине нет ядерного оружия... Эта блядо-рота невменяема совершенно. Гость
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Не нервничайте,выпейте барбовалу.
Обычная активистка
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Действительно кто бы что не говорил, но пока президент Путин не уничтожит полностью всю эту поганую мерзопакостную страну Украину все эти Укро-Бандеро-националисты так и будут подло мстить всей Путинской России за захваченный и отнятый вооруженным путем у Украины Крым, за оккупированный Путинской Россией Донбасс и развязанные там Путиным военные действия и фактически ведущуюся с 2014 года открытую войну с Украиной, за всё это гадкие Украинские Бандеровцы националисты блокируют вакцинацию украинского населения российскими вакцинами Спутник <цензура> Ковивак Эпивак Спутник лайт и другими;
Слава Богу что в Украине нет ядерного оружия... Эта блядо-рота невменяема совершенно. Гость
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В Украине нет ненависти к русским,все понимают что мы одна семья...Но все как чумные... Выбрали непонятно кого,и живем непонятно как... Ясно что это все решится,но это будет очень больно.
Обычная активистка
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и; злобные Бандеровцы дискредитируют компрометируют распространяют лживую фейковую информацию о российских вакцинах по всему Миру, Украинские националисты утверждают что российские вакцины это Путинская очередная ложь блеф фейк туфта обман и надувательство всего населения, Бандеровцы доказывают что Путинские вакцины это яд, что от них у человека разрушается мозг наступает тромбоз вен и артерий заживо гниют лёгкие останавливается сердце перестают работать почки и печень
Обычная активистка
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у мужчин после вакцинации наступает паралич сперматозоидов у женщин Путинская вакцина убивает яйцеклетки женские матки и влагалища покрываются плесенью грибком опухолями и нарывами; фактически человек после Путинской вакцинации становится распространителем источником коронавируса заживо гниёт и заражает всех окружающих как сифилисом, поэтому гады Украинские Бандеровцы националисты заявляют всем ни в коем случае никогда не прививайтесь вакцинами из Путинской России - это чистейший яд!
Гость 23
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Близок локоть,да не укусишь. ДУМАТЬ ВНАЧАЛЕ НАДО,А ПОТОМ ДЕЛАТЬ. И МЕНЬШЕ ЗАД АМЕРИКЕ ЛИЗАТЬ.
Обычная активистка
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Националисты Бандеровцы кричат во всё горло что президент России Путин- это абсолютный лжец вор убийца злодей государственный и военный преступник что в России, что в международных делах, которому плевать на все да и любые вообще Законы в Мире. Ну и вот как после всего этого президенту Путину доксзывать всем что Бандеровская Украина и Россия это одна нация, что мы все братья и сестры и вообще один народ, ну ведь ложь же полнейшая, просто глупость и идиотизм!
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