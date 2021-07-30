Сенатора поразила откровенность некоторых киевских политиков

Ряд политических деятелей Незалежной продолжают бросаться громкими заявлениями по поводу места украинского государства на международной арене и его возможностей. Недавно там посетовали из-за давнего отказа от ядерного оружия. В ответ на это член Совфеда Алексей Пушков указал на истинные мотивы представителей киевского режима.



Сенатор отреагировал на заявление руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Тот недавно высказался по поводу отказа в 1990-м году украинских властей от ядерного вооружения. После развала Советского Союза правопреемницей данного оружия по праву стала Россия. Однако украинский политик считает, что Киеву следовало поступить иначе и оставить ядерные боеголовки за собой.

При этом депутат не стал скрывать истинные мотивы: он объявил, что с помощью мощного оружия Незалежная могла бы шантажировать весь мир, а теперь такая возможность упущена.

Комментируя это скандальное высказывание, Пушков отметил, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое истинное лицо.

"Шантажировать весь мир, чтобы "нам давали" деньги – подлинная мечта киевских властей", – написал своем телеграм-канале член Совета Федерации.

Пушков поразился, что высокопоставленные незалежные позволяют себе так прямо рассказывать о далеко не благородных мотивах. Сенатор также подчеркнул, что советское вооружение не имеет никакого отношения к "независимой" Украине и не могло там остаться.

Кстати, недавно украинский генерал обещал отправить нашу страну в нокаут ударом в челюсть. Украинцы готовы выждать момент, когда Россия ослабнет, чтобы нанести сокрушительный удар.