Эксперты требуют ужесточить политику в отношении России

Курильские острова уже много десятилетий остаются яблоком раздора в отношениях между нашим государством и Страной восходящего солнца. Японцы никак не могут смириться с тем, что гряда принадлежит России. На этот раз в Токио распереживались из-за планов Москвы изменить экономический режим на этих территориях.



В Японии объявили, что наша страна стала слишком вольно вести себя на Курилах из-за того, что при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ были совершены неверные внешнеполитические шаги. Мол, в японо-российских отношениях допустили ошибки, и интересы Токио были ущемлены.

Новым раздражителем для японских экспертов стало заявление главы российского правительства Михаила Мишустина о том, что Курилы могут стать свободной таможенной территорией. Таким образом Москва планирует привлечь на эти земли иностранных инвесторов, в том числе японских.

Эксперты издания Asahi возмутились, что Москва хочет расширить внешнее сотрудничество на Курилах и не желает ограничиваться партнерскими отношениями только с Токио, пишет РИА "Новости".

Некоторые японцы до сих пор думают, что гряда принадлежит им, поэтому рассчитывают на особое отношение к себе в вопросе этих территорий.

"При участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем", – посетовал эксперт.

Кстати, недавно другие японские специалисты объявили, что российский лидер Владимир Путин поставил Токио в сложное положение по Курилам. Японии не нравится статья Конституции о неделимости территорий России.