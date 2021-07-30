"Япония останется ни с чем": в Токио возмутились из-за предложения Москвы

"Япония останется ни с чем": в Токио возмутились из-за предложения Москвы
Фото: Frank Roder / CHROMORANGE / www.globallookpress.com
Эксперты требуют ужесточить политику в отношении России

Курильские острова уже много десятилетий остаются яблоком раздора в отношениях между нашим государством и Страной восходящего солнца. Японцы никак не могут смириться с тем, что гряда принадлежит России. На этот раз в Токио распереживались из-за планов Москвы изменить экономический режим на этих территориях.

В Японии объявили, что наша страна стала слишком вольно вести себя на Курилах из-за того, что при прошлом премьер-министре Синдзо Абэ были совершены неверные внешнеполитические шаги. Мол, в японо-российских отношениях допустили ошибки, и интересы Токио были ущемлены.

Новым раздражителем для японских экспертов стало заявление главы российского правительства Михаила Мишустина о том, что Курилы могут стать свободной таможенной территорией. Таким образом Москва планирует привлечь на эти земли иностранных инвесторов, в том числе японских.

Эксперты издания Asahi возмутились, что Москва хочет расширить внешнее сотрудничество на Курилах и не желает ограничиваться партнерскими отношениями только с Токио, пишет РИА "Новости".

Некоторые японцы до сих пор думают, что гряда принадлежит им, поэтому рассчитывают на особое отношение к себе в вопросе этих территорий.

"При участии бизнеса из третьих стран Япония одна может остаться ни с чем", – посетовал эксперт.

Кстати, недавно другие японские специалисты объявили, что российский лидер Владимир Путин поставил Токио в сложное положение по Курилам. Японии не нравится статья Конституции о неделимости территорий России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость Влад.
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Все соответствующие документы о принадлежности Курил подписаны. Говорить не о чем. Хотели, как и Гитлер, весь мир. Обосрались. Вот и оргазмируйте от америкосов! Вас яд.бомбой, а вы только помахиваете !!!
Гость281914
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Япошки очень тупы. Китайцы будут окучивать Курилы, и япошкам продавать рис и рыбу)))
Гость285734
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Гость286418
Пиндосы им Хиросиму и Нагасаки устроили, так вон как они с пиндосами дружат. Надо было тоже чего-нибудь на них скинуть, так чтобы запомнили на долго, тогда бы они сейчас нас в задницы целовали и коврами под ноги стелились.
Прежде чем всякую <цензура> нести, обратись к психиатру долбаеб
Гость285734
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Гость285734
Нацик
Прежде чем всякую <цензура> нести, обратись к психиатру долбаеб
Гость285734
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Гость286418
Пиндосы им Хиросиму и Нагасаки устроили, так вон как они с пиндосами дружат. Надо было тоже чего-нибудь на них скинуть, так чтобы запомнили на долго, тогда бы они сейчас нас в задницы целовали и коврами под ноги стелились.
Нацик
Рахима
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Сама Япония готова делать другим такие подарки.Хотели бы мы знать
Гость286418
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Пиндосы им Хиросиму и Нагасаки устроили, так вон как они с пиндосами дружат. Надо было тоже чего-нибудь на них скинуть, так чтобы запомнили на долго, тогда бы они сейчас нас в задницы целовали и коврами под ноги стелились.
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