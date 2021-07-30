Европейские специалисты не хотят признавать причастность Украины к катастрофе

Трагедия с малазийским боингом произошла семь лет назад, однако до сих пор будоражит умы представителей экспертного сообщества из разных стран, а также простых обывателей. Многие специалисты пытаются разобраться в случившемся, в частности, различные НКО. Доклад одной из таких организаций прокомментировал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.



Свое мнение по поводу авиакатастрофы высказали представители международной НКО "Фонд безопасности полетов". Однако вскрыть новые факты по нашумевшему делу экспертам не удалось. Более того, они по какой-то неведомой слепоте проигнорировали приведенные российской стороной аргументы, доказывающие недобросовестность действий представителей киевского режима в тот трагический период. Такого мнения придерживается Шульгин.

Любопытно, что основной задачей экспертов было выяснить, почему администрация Украины отказалась закрывать для полетов воздушные просторы, где позже попал в авиакатастрофу малазийский боинг. Российские эксперты со своей стороны оказывали специалистам поддержку и помогали разобраться в ситуации. Однако их доводы не были учтены в итоговом отчете.

При этом Москва предоставила достаточно доказательств, указывающих на то, что украинским властям следовало закрыть небо в период обострения ситуации в стране. Однако эксперты Фонда почему-то посчитали, что Киев не знал об угрозе для гражданской авиации в то время.

Кстати, недавно в Нидерландах указали на интерес российских разведчиков к суду по делу боинга. Там убеждены, что наши спецслужбы мечтают выведать секретную информацию.