Недобросовестные действия Киева в день крушения MH17 проигнорировали – посол

Недобросовестные действия Киева в день крушения MH17 проигнорировали – посол
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Европейские специалисты не хотят признавать причастность Украины к катастрофе

Трагедия с малазийским боингом произошла семь лет назад, однако до сих пор будоражит умы представителей экспертного сообщества из разных стран, а также простых обывателей. Многие специалисты пытаются разобраться в случившемся, в частности, различные НКО. Доклад одной из таких организаций прокомментировал российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

Свое мнение по поводу авиакатастрофы высказали представители международной НКО "Фонд безопасности полетов". Однако вскрыть новые факты по нашумевшему делу экспертам не удалось. Более того, они по какой-то неведомой слепоте проигнорировали приведенные российской стороной аргументы, доказывающие недобросовестность действий представителей киевского режима в тот трагический период. Такого мнения придерживается Шульгин.

Любопытно, что основной задачей экспертов было выяснить, почему администрация Украины отказалась закрывать для полетов воздушные просторы, где позже попал в авиакатастрофу малазийский боинг. Российские эксперты со своей стороны оказывали специалистам поддержку и помогали разобраться в ситуации. Однако их доводы не были учтены в итоговом отчете.

При этом Москва предоставила достаточно доказательств, указывающих на то, что украинским властям следовало закрыть небо в период обострения ситуации в стране. Однако эксперты Фонда почему-то посчитали, что Киев не знал об угрозе для гражданской авиации в то время.

Кстати, недавно в Нидерландах указали на интерес российских разведчиков к суду по делу боинга. Там убеждены, что наши спецслужбы мечтают выведать секретную информацию.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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