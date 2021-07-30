Рандеву беглой кухарки и президента США наделало много шума

Недавно американский лидер Джо Байден снизошел до беседы с главной оппозиционеркой Белоруссии Светланой Тихановской. Их переговоры активно обсуждают в экспертном сообществе. Впрочем, некоторые специалисты убеждены, что данная встреча была чисто символической и не несла в себе никакого содержания.



Так, по мнению опытного специалиста в сфере национальной стратегии Александра Костина, решение согласиться на рандеву с Тихановской было тщательно продумано американским президентом. Таким образом Байден хотел ответить на оказываемое на него политическое давление. Глава США согласился на беседу с беглой кухаркой для того, чтобы его перестали обвинять в потакании главе России Владимиру Путину и белорусскому главнокомандующему Александру Лукашенко.

"Президент США проявил гибкость, сделал ловкий ход", – отмечает российский эксперт.

По мнению Костина, ни к каким последствиям данная встреча не приведет. Специалист отметил, что Тихановская является протестной фигурой – причислять ее к серьезным политикам нет никаких оснований. Так что общение с беглянкой несло чисто символический характер.

Опытный стратег также обратил внимание, что со Светланой беседовали во время разгара летнего сезона. В этот период политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки традиционно замирает.

Впрочем, эксперт Денис Мельянцов в беседе с журналистами РИА "Новости" отметил, что сам факт данного события нельзя сбрасывать со счетов. Все же в Вашингтоне Тихановскую рассматривают как персону, с которой можно работать в белорусской оппозиции.

Напомним, большой резонанс вызвал подарок, который Байден вручил белоруске. В России от души посмеялись над коробкой печенья, дарованной американцами.