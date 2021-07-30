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Недавно американский лидер Джо Байден снизошел до беседы с главной оппозиционеркой Белоруссии Светланой Тихановской. Их переговоры активно обсуждают в экспертном сообществе. Впрочем, некоторые специалисты убеждены, что данная встреча была чисто символической и не несла в себе никакого содержания.
Так, по мнению опытного специалиста в сфере национальной стратегии Александра Костина, решение согласиться на рандеву с Тихановской было тщательно продумано американским президентом. Таким образом Байден хотел ответить на оказываемое на него политическое давление. Глава США согласился на беседу с беглой кухаркой для того, чтобы его перестали обвинять в потакании главе России Владимиру Путину и белорусскому главнокомандующему Александру Лукашенко.
"Президент США проявил гибкость, сделал ловкий ход", – отмечает российский эксперт.
По мнению Костина, ни к каким последствиям данная встреча не приведет. Специалист отметил, что Тихановская является протестной фигурой – причислять ее к серьезным политикам нет никаких оснований. Так что общение с беглянкой несло чисто символический характер.
Опытный стратег также обратил внимание, что со Светланой беседовали во время разгара летнего сезона. В этот период политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки традиционно замирает.
Впрочем, эксперт Денис Мельянцов в беседе с журналистами РИА "Новости" отметил, что сам факт данного события нельзя сбрасывать со счетов. Все же в Вашингтоне Тихановскую рассматривают как персону, с которой можно работать в белорусской оппозиции.
Напомним, большой резонанс вызвал подарок, который Байден вручил белоруске. В России от души посмеялись над коробкой печенья, дарованной американцами.
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