"Ловкий ход": эксперты оценили встречу Тихановской и Байдена

"Ловкий ход": эксперты оценили встречу Тихановской и Байдена
Светлана Тихановская. Фото: Steffi Loos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Рандеву беглой кухарки и президента США наделало много шума

Недавно американский лидер Джо Байден снизошел до беседы с главной оппозиционеркой Белоруссии Светланой Тихановской. Их переговоры активно обсуждают в экспертном сообществе. Впрочем, некоторые специалисты убеждены, что данная встреча была чисто символической и не несла в себе никакого содержания.

Так, по мнению опытного специалиста в сфере национальной стратегии Александра Костина, решение согласиться на рандеву с Тихановской было тщательно продумано американским президентом. Таким образом Байден хотел ответить на оказываемое на него политическое давление. Глава США согласился на беседу с беглой кухаркой для того, чтобы его перестали обвинять в потакании главе России Владимиру Путину и белорусскому главнокомандующему Александру Лукашенко.

"Президент США проявил гибкость, сделал ловкий ход", – отмечает российский эксперт.

По мнению Костина, ни к каким последствиям данная встреча не приведет. Специалист отметил, что Тихановская является протестной фигурой – причислять ее к серьезным политикам нет никаких оснований. Так что общение с беглянкой несло чисто символический характер.

Опытный стратег также обратил внимание, что со Светланой беседовали во время разгара летнего сезона. В этот период политическая жизнь в Соединенных Штатах Америки традиционно замирает.

Впрочем, эксперт Денис Мельянцов в беседе с журналистами РИА "Новости" отметил, что сам факт данного события нельзя сбрасывать со счетов. Все же в Вашингтоне Тихановскую рассматривают как персону, с которой можно работать в белорусской оппозиции.

Напомним, большой резонанс вызвал подарок, который Байден вручил белоруске. В России от души посмеялись над коробкой печенья, дарованной американцами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Бидон потерял 60% уважения перед политика Мира!
Гость282024
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Историк
Тетку угостили печенькой из буфета Белого Дома. Тетка счастлива. Продам Родину за печеньку - вот лозунг всех белорусских петухов и куриц.
А бочку варенья зажали!
Гость279909
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ПРО С ТИТУТКА ПЬЯНИЦА - ЗА ПЕЧЕНЬКИ ПРОДАЛАСЬ
Гость из будущего
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И дали Плохишу пачку печенья, а бочку варенья заныкали в своём буржуинстве, не заработала.
Гость286556
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как можно быть таким тупым
Гость284980
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Шаман
Байден чуть ранее также снизошел до встречи с кремлевским пациентом, и встреча тоже носила символический характер и не принесла никаких результатов. Получается "опытного" диктатора с 21-летним стажем - уравняли с "беглой кухаркой".
Для особо одаренных, это Путин снизошел до встречи с деменцией, <цензура> толку как было предсказано точно ноль. Можно было вообще-то и не ездить, но типа посмотреть на нового "батьку" СШП, который как обычно ничего не решает наверное забавно. Заодно в пандемию в другую страну слетать!
Шаман
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Байден чуть ранее также снизошел до встречи с кремлевским пациентом, и встреча тоже носила символический характер и не принесла никаких результатов. Получается "опытного" диктатора с 21-летним стажем - уравняли с "беглой кухаркой".
Гость286418
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Гость280381
Не каждый сможет встретиться с Байденом Так что тихо завидуйте
А в качестве кого она с ним встречалась? Какие вопросы решила? Кому от этого тепло или холодно?
Гость286462
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Гость280381
Не каждый сможет встретиться с Байденом Так что тихо завидуйте
не каждая сасёт как швейная мошинка!
Гость283018
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Ещё один Власовец вырос! США у неё это рай и начальник, как гитлеровская Германия.
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