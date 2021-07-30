Киев пытается политизировать вопрос "Северного потока - 2"

В Незалежной заявили, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа, а также демонтировать трубы на российской территории. В России оценили заявление Украины о прекращении транзита газа.

Эксперт Игорь Юшков предположил, что соответствующим заявлением руководитель компании "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон попытался обвинить Москву в использовании голубого топлива как энергетического оружия. Однако такая уловка не пройдет.

Специалист пояснил, украинец отметил, что РФ будет специально "осушать" маршрут через Незалежную, чтобы его не использовать совсем. Однако в договоренностях по "Северному потоку – 2" между Германией и США есть пункт, согласно которому Россия не должна использовать голубое топливо как энергетическое оружие. Если будет доказано, что Москва воспользовалась газом именно в таком виде, то Берлин должен будет ввести санкции, а "СП-2" будет остановлен.

Юшков уточняет, что "Газпром" не отвечает за демонтаж труб, поэтому обвинить его в чем-то не удастся. Украина же пытается политизировать вопрос "Северного потока – 2".

При этом Киев то и дело говорит о том, что Москва качает через украинскую трубу недостаточно газа, из-за чего растут цены в Европе. Однако это не так. Российская компания свои обязательства выполняет, да к тому же, берет дополнительные аукционы, которые Украина проводит больше, чем у "Газпрома" есть возможность их брать. Киев же преподносит всю ситуацию так, будто компания отказывается именно от дополнительного объема. Впрочем, Юшков признал тот факт, что в прежнем, советском объеме ГТС Украины уже использовать не будут.

"В 2020 году Газпром качал через нее 65 млрд кубометров, а в этом году – только 40 млрд кубометров, потому что запущен "Турецкий поток". Поэтому транзитные мощности постепенно будут высвобождаться, а ненужные трубы Газпром может в будущем и разобрать", – сказал эксперт изданию "Взгляд".

При этом у Украины просто много этих самых труб, часть из которых действительно есть смысл оптимизировать, полагает Юшков.

Напомним, ранее Макогон заявил о том, что Украина готовится к полному прекращению транзита российского газа.