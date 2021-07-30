Батька пойдет на такой шаг в случае угрозы Союзному государству

Александр Лукашенко объяснил, почему в Белоруссии нет российских военных. Президент Белоруссии заявил, что такая нужда просто отсутствует. Однако в случае, если нужно будет защитить безопасность Союзного государства, размещение войск РФ будет возможно.

По его словам, если потребуется в короткий срок "под ружье" встанут 500 тысяч белорусов, что "уже сила". Если же этого окажется недостаточно, российские военные появятся незамедлительно, но этого никогда не произойдет, уверен Батька.

Также глава Белоруссии опроверг информацию то и дело появляющуюся в СМИ о том, будто он обсуждал с лидером россиян Владимиром Путиным появление в Республики авиабазы РФ. По словам Лукашенко, таких разговоров никогда не было.

Батька подчеркнул, что это его принципиальная позиция, даже в августе 2020 года, когда ситуация в стране была острой нужды подобной не было.

Также Лукашенко, выступая перед чиновниками своей страны, отметил, что на этот раз западные санкции против Белоруссии оказались масштабные. По мнению Батьки, они нацелены на то, чтобы лишить простых людей пенсий, пособий, зарплат. Пока же европейцы ищут болевые точки Республики.