Глава Республики обещал всенародный референдум не позже февраля будущего года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что представленный ему проект Конституции с новыми поправками сложно назвать проработанным и хорошо подготовленным.

Выступая сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки лидер нации выразил явное неудовольствие тем фактом, что ему "выкатили" на стол замечаний по документу аж на 170 листов. В этот момент бацька грозно смотрел на председателя Совета Республики Наталью Кочанову и главу президентской администрации Игоря Сергеенко.

"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье", – заметил Александр Григорьевич.

Он добавил, что уже затем документ будет вынесен на всенародное обсуждение. Референдум по поправкам в Конституцию будет проведен не позже февраля 2022 года, анонсировал Лукашенко.

Напомним, 16 марта президент подписал указ о создании конституционной комиссии по выработке поправок в основной закон страны. В ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить лидеру нации свои предложения.

Ранее на сегодняшней встрече Лукашенко озвучил вариант, при котором возможен ввод российских войск на территорию Белоруссии.

