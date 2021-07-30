Монополии Незалежной как стране-транзитеру голубого топлива приходит конец

Киевский режим должен занервничать не только из-за скорого запуска "Северного потока-2", но и по поводу строящегося активными темпами польско-норвежского газопровода Baltic Pipe, поскольку он станет еще одним каналом для поставок голубого топлива европейским потребителям. Как полагает немецкий политолог Александр Рар, при реализации еще одного балтийского проекта Украина может потерять в два раза больше, чем от российской трубы.

По мнению эксперта, в ближайшие полвека Европа по-прежнему будет зависеть от газа. Дополнительным источником поставок сырья рассматриваться Норвегия.

Между тем у проекта Baltic Pipe также имеются трудности, которые связаны с его финансированием. Там главным заказчиком является Польша, напомнил Рар. В Варшаве надеются на инвестиции из Евросоюза. В свою очередь, Незалежная до сих пор выступала в роли главного монополиста по транзиту топлива, и вот нагрянули два альтернативных пути доставки газа в Старый Свет.



"Это коммерческий проект. Я думаю, что Украина боится, что лишится этих денег. Кстати, она должна занервничать и из-за норвежского газа. Если с этой стороны посмотреть, то Украина вдвойне проигрывает", – цитирует НСН политолога.