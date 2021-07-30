В Германии указали Украине на проблему пострашнее "Северного потока-2"

В Германии указали Украине на проблему пострашнее "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ ZB / www.globallookpress.com
Монополии Незалежной как стране-транзитеру голубого топлива приходит конец

Киевский режим должен занервничать не только из-за скорого запуска "Северного потока-2", но и по поводу строящегося активными темпами польско-норвежского газопровода Baltic Pipe, поскольку он станет еще одним каналом для поставок голубого топлива европейским потребителям. Как полагает немецкий политолог Александр Рар, при реализации еще одного балтийского проекта Украина может потерять в два раза больше, чем от российской трубы.

По мнению эксперта, в ближайшие полвека Европа по-прежнему будет зависеть от газа. Дополнительным источником поставок сырья рассматриваться Норвегия.

Между тем у проекта Baltic Pipe также имеются трудности, которые связаны с его финансированием. Там главным заказчиком является Польша, напомнил Рар. В Варшаве надеются на инвестиции из Евросоюза. В свою очередь, Незалежная до сих пор выступала в роли главного монополиста по транзиту топлива, и вот нагрянули два альтернативных пути доставки газа в Старый Свет.

"Это коммерческий проект. Я думаю, что Украина боится, что лишится этих денег. Кстати, она должна занервничать и из-за норвежского газа. Если с этой стороны посмотреть, то Украина вдвойне проигрывает", – цитирует НСН политолога.

Ранее экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал Европу сделать пирровой победу России по "Северному потоку – 2". Он считает, что чем быстрее будет запущен в строй Baltic Pipe, тем меньше европейцы будут зависеть от российского газа. По его мнению, когда понадобится "надавить" на Москву, ЕС сможет "перекрыть кран", передает РИА "Новости".

Источник: НСН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость286774
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СССР была держава, ни перед кем не заискивала, ее и боялись, и уважали. А что сейчас? Кто выиграл? Украина не может существовать, как независимое государство заботящееся о своих гражданах, поэтому всем нам капец. Кагда клоуны управляют страной, она превращается в театр абсурда.
Гость284925
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У Европы нет проблем с газом - вопрос цены, в этом плане Россия вне конкуренции
Гость279817
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Гость284386
Киевские режим? )))<цензура> ватопитеки, это НА России режим, где лишний пердеж на восемь лет потянет. Режим это когда убивают за свободу слова, инакомыслие, понукание власти, репосты как НА России. да и, а какое вам дело до трубы этой? ах да есть. вы же меньше продавать будете. конечно у еас своего <цензура> хватает но, без вентилятора как НА России.
Недоучка сраная, Дуркаина уже не только без газа остаётся,но и без угля. А про свободу слова кто тут рот открывает, либерастам давно пора было рты закрыть,чтобы не мешали стране развиваться. У попрошаек мания величия, изображают из себя непонятно что, думают всегда с ними будут нянчиться.
ГостьПавел
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Думаю поля Украины пора засевать горохом а не рапсом.. А если серьёзно -то пора госресурсы и недра поставить на службу народу а не ворам разной масти.. Пора добывать свой газ и пусть он буде стоить дороже но будет своим И от газа народу нужно отделить всех воров
Разум
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Прогноз дают кому не лень и даже северный олень.Россия не просит не кого хотите мерзнуть ваше дело а зимы нынче крутые не чета нонешним.А делать из серьезных проблем цирк это проблематично.У каждой страны своя голова на плечах должна быть а получается что недоразвитая Украина всем миром управляет .Дожились......
Гость284386
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Киевские режим? )))<цензура> ватопитеки, это НА России режим, где лишний пердеж на восемь лет потянет. Режим это когда убивают за свободу слова, инакомыслие, понукание власти, репосты как НА России. да и, а какое вам дело до трубы этой? ах да есть. вы же меньше продавать будете. конечно у еас своего <цензура> хватает но, без вентилятора как НА России.
Гость285084
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да никто и просит их что бы они этот газ брали, они просят сейчас много, а им дают сколько заказали.
Остальное им продаст Украина из своего месторождения газа
Гость279987
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Ну, теперь стали свободнее фанеры над Парижем.
Анатолий Хмельницкий
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когда понадобится "надавить" на Москву, ЕС сможет "перекрыть кран" (Уффе Эллеманн-Йенсен)
А если наоборот? Одним можно, а другим нельзя?
Гость279883
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Гость286721
Опять паРАШНИКИ за "других переживают"! Займитесь наконец собой, болезные!
Идиот, написано же: "Как полагает немецкий политолог Александр Рар..."
Причём здесь Рашники?
Тупая ты подпиндосная перхоть!
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