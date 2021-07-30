Бывшая гражданка СССР усмотрела в Штатах зачатки новой эры тотального контроля над собственными гражданами

Соединенные Штаты Америки превращается в тоталитарное государство и все больше напоминают СССР. Об этом заявила бывший офицер военной разведки Пентагона Ребекка Коффлер, которая когда-то эмигрировала из Советского Союза, сообщает Fox News.

"Я родилась и выросла в тоталитарном государстве и знаю не понаслышке, как правительство шпионит за обычными гражданами. Недавние разоблачения о слежке со стороны АНБ вернули меня на 30 лет назад в страну моего рождения, которой больше нет – СССР", – сказала американка.

По ее словам, за любую критику советских лидеров, государственного контроля или социалистической системы могли исключить из школы или уволить с работы. Для нее стало неожиданностью, что сегодня все то же самое происходит и в США: власти начали следить за тем, что и кому говорят граждане. И это разрушило все те представления о свободе, которые она впитывала 30 лет, со дня прибытия в Штаты, и чему учила своих детей, родившихся в Америке.

"Однако в последнее время я заметила тревожные сигналы. Я ловлю себя на том, что беспокоюсь о том, что я говорю и кому я это говорю", – сокрушается Коффлер.

В США сейчас существуют "правильные" мнения, мнения правящего класса и вежливого общества – точно так же, как партийная линия номенклатуры в СССР – и то, что по-русски называется "неправильными" (некорректными) мнениями, считает она.

А американцев, чьи взгляды противоречат идеологическим догмам либералов, увольняют и бойкотируют, им запрещают выступать в университетских кампусах, а технологические гиганты прогоняют их из соцсетей, жалуется экс-разведчица. Сообщения ФБР, в которых звучат призывы к семьям "сдавать" своих близких на основании признака "насильственного экстремизма" вообще вернули ее "к репрессивному советскому обществу, из которого я бежала 30 лет назад".

В Штатах все громче звучат призывы к социализму и обещания "халявы", считает Коффлер. Она призвала американцев опасаться ситуации, при которой государство сулит бесплатную медицину, образование и другие материальные блага. Все это было в СССР, однако лучшее и дефицитное оказывалось в руках правящей номенклатуры.



"Помните дефицит элементарных вещей в начале пандемии – масок, дезинфекции для рук, бумажных салфеток? Помните, как тяжело было их достать? А теперь представьте себе Америку будущего, где туалетная бумага достается элитам", – предостерегла бывшая шпионка.

Тот факт, что спецслужбы США организовали слежку за гражданами страны, свидетельствует о приближении новой эры тотального контроля в Америке, приходит к неутешительному выводу Коффлер.

"Чтобы не допустить СССР 2.0 и спасти американскую свободу, мы должны действовать незамедлительно", – резюмировала она.

Напомним, повсеместное стукачество в Штатах распространилось после штурма Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в январе нынешнего года. Тогда недовольные американцы – сторонники Республиканской партии – пытались помешать утверждению итогов ноябрьских выборов главы государства, победу в которых одержал демократ Джо Байден.

