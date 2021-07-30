Лидер Белоруссии уверен, что оппозиция просила в Вашингтоне денег на создание пропагандистского центра в Европе для атак на Минск и Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наказал премьер-министру страны Роману Головченко отправить посылку беглой оппозиционерке Светлане Тихановской с "печенюшками". С данной просьбой он обратился к главе кабмина во время сегодняшней встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Глава государства таким образом отреагировал на недавний прием хозяина Белого дома Джо Байдена белорусской домохозяйки. Он заметил, что хорошо знаком с тем, как проводятся подобные мероприятия, в частности гастроли беглых "в духе Байден нам поможет".

"Надо встретиться, сделать фотографию, дать печенюшку. Ну, слава Богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман, надо отправить несколько пачек", – предложил бацька, обращаясь к премьеру.

По его словам, Тихановская просила у Байдена денег на создание в странах, где сидят беглые оппозиционеры агитационно-пропагандистской базы для психологических атак на Белоруссию и Россию. Лидер нации считает, что американский президент зациклен на РФ и отсюда все его последние реплики о бензоколонке, нефти и ядерном оружии, единственно которыми якобы только и обладает Россия.

Он назвал эти заявления Байдена недальновидными. А что касается помощи Тихановской, то продлится она "ровно две минуты", пока глава Штатов ее видит, считает Лукашенко. С его точки зрения, американец не станет ввязываться в дела Белоруссии.

Также президент весьма эмоционально поведал историю выезда за пределы страны Тихановской, опровергнув ее утверждения о запугивании и шантаже детьми. Якобы власти заставили ее покинуть Республику. Он рассказал, как силовики раскрыли планы западной разведки поджечь здание, где собрался координационный совет оппозиции, чтобы потом обвинить руководство страны, и куда "поперлась эта дура".

А на следующий день она сама пришла за помощью с выездом за границу в МВД, и Лукашенко лично распорядился оказать ей в этом содействие, поскольку экс-кандидат в президенты рвалась к детям, которых ранее вывезла из Республики. При этом "про своего мужика" ни словом не заикнулась, зато попросила "вывезти какую-то семью" из Витебска.

"Не успела выехать, как попросила денег – $15 тыс. Деньги дала государственная компания (президент не стал называть, какая именно – ред.). Пусть едет. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка! Первый раз так говорю, хотя с женщинами не воюю", – резюмировал бацька.

Напомним, встреча Байдена с Тихановской 28 июля продлилась 15 минут. На ней "президент Света" попросила хозяина Белого дома посодействовать ненасильственному переходу Белоруссии к демократии. А позже Тихановская получила от Байдена презент – коробку с печеньем.

