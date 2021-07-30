Дело против кума Путина станет приговором для Зеленского - эксперт

Дело против кума Путина станет приговором для Зеленского - эксперт
Виктор Медведчук. Фото:Kremlin Pool/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Адвокаты лидера ОПЗЖ собирают доказательства того, что материалы против него сфабрикованы властями

Сфабрикованное властями Незалежной дело против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука может обернутся для президента страны Владимира Зеленского тюрьмой после того, как он покинет свой пост. С таким прогнозом выступил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Так он прокомментировал телеканалу "112" сегодняшнее заседание Киевского апелляционного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении Медведчуку срока круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.

По мнению эксперта, действующая власть открыто нарушает закон, уверовав в собственную безнаказанность. Однако Медведчук, будучи хорошим юристом, и его высокопрофессиональные адвокаты внимательно следят за тем, чтобы все, связанное с процессом над оппозиционером, документально фиксировалось. И в свое время он сможет призвать к ответу тех, кто сфабриковал против главы ОПЗЖ дело.

"Медведчук сегодня преподал тем специалистам, в кавычках, со стороны обвинения, как нужно знать материальную часть. В его блистательной получасовой речи прозвучал приговор для тех, кто сфабриковал это дело. Как профессиональный юрист он дал понять СБУ, что все происходящее протоколируется, записывается. В будущем эти материалы станут основанием для возбуждения процессов против тех, кто сфабриковал это дело", – подчеркнул Дудкин.

Напомним, именно Зеленский в феврале 2021 г. ввел санкции против Медведчука и его жены. А в мае лидеру ОПЗЖ и его соратнику по партии Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене. Позже Владимир Александович объявил, что на примере ареста Медвечука он демонстрирует борьбу с олигархами.

Между тем, еще во время предвыборной кампании в ходе дебатов с предшественником на посту президента Петром Порошенко заявлял тому в лицо: "Я не являюсь вашим оппонентом, Петр Алексеевич, я ваш приговор". Однако "шоколадный король" всея Незалежной все еще на свободе и ни одно открытое против него уголовное дело до суда так и не дошло.

Источник: Телеканал "112" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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