Секретарь СНБО не стал уточнять, что означает формулировка

Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести государственные границы "в боевое соответствие". Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, выступая на выездном заседании в Краматорске.

Секретарь СНБО сообщил, что в ходе мероприятия участники рассмотрели в режиме "секретно" ряд вопросов по реализации действий, направленных на защиту государственной границы. Было заслушано выступление главы МВД Монастырского. Его доклад предшествовал решению Зеленского.

Данилов не стал уточнять детали о поручениях главы государства. Секретарь СНБО также не стал раскрывать, что конкретно подразумевается под этой формулировкой.

Вместе с тем Совет национальной безопасности Украины принял ряд мер по нейтрализации угроз в энергетической сфере. Речь идет о задачах, в рамках которых украинские власти намерены ввести "временные администрации" на энергопредприятиях в случае возникновения подобных угроз, о чем говорится на сайте СНБО.

"Глава государства поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость", – заявил украинский госслужащий.



Ранее Данилов заявил, что Российская Федерация вынашивает планы по превращению Черного моря в "русское озеро". В ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в рамках прибытия британского эсминца HMS Defender в одесский порт, секретарю СНБО вручили копию первой в мире карты региона. Она, по мнению Данилова, стала наглядным доказательством того, что черноморские воды никогда не станут собственностью "соседа-агрессора".