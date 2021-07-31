Зеленский принял решение о приведении границ Украины в "боевое соответствие"

Зеленский решил привести украинские границы в "боевое соответствие"
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Секретарь СНБО не стал уточнять, что означает формулировка

Президент Украины Владимир Зеленский поручил привести государственные границы "в боевое соответствие". Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, выступая на выездном заседании в Краматорске.

Секретарь СНБО сообщил, что в ходе мероприятия участники рассмотрели в режиме "секретно" ряд вопросов по реализации действий, направленных на защиту государственной границы. Было заслушано выступление главы МВД Монастырского. Его доклад предшествовал решению Зеленского.

Данилов не стал уточнять детали о поручениях главы государства. Секретарь СНБО также не стал раскрывать, что конкретно подразумевается под этой формулировкой.

Вместе с тем Совет национальной безопасности Украины принял ряд мер по нейтрализации угроз в энергетической сфере. Речь идет о задачах, в рамках которых украинские власти намерены ввести "временные администрации" на энергопредприятиях в случае возникновения подобных угроз, о чем говорится на сайте СНБО.

"Глава государства поставил задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость", – заявил украинский госслужащий.

Ранее Данилов заявил, что Российская Федерация вынашивает планы по превращению Черного моря в "русское озеро". В ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в рамках прибытия британского эсминца HMS Defender в одесский порт, секретарю СНБО вручили копию первой в мире карты региона. Она, по мнению Данилова, стала наглядным доказательством того, что черноморские воды никогда не станут собственностью "соседа-агрессора".

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Редакция

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Гость279909
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ЭТОТ ЧМО КЛОУН - ПОЗОР УКРАИНЫ ---- <цензура> ЖИДОБАНДЕР В АРМИИ НЕ СЛУЖИЛ И НЕ ВОЕВАЛ НА ДОНБАССЕ - ТРУС ТРУС И ЕЩЁ РАЗ ТРУС - А ДРУГИХ ПОСЫЛАЕТ НА БОЙНЮ
Гость281914
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Чей Крым-тот и владеет Черным морем. Прощайте бандерлоги)))
Гость279887
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Чёрное море это «Русское озеро». Никогда оно не было и не будет русским. От слово «русский» попахивает фекалиями
Гость279705
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"Дурак думками богатеет"- народная мудрость.
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