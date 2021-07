Алексей Пушков высказался о борьбе, которая развернулась вокруг российского газопровода. Сенатор прокомментировал законопроект, принятый американским Конгрессом. Речь идет о запрете главе Штатов Джо Байдену снимать санкции с "Северного потока – 2". Об этом сообщил ранее в соцсетях журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

House passes State Dept. funding bill 217-212, including measures that would:

- Block Biden's waiver authority for Nord Stream 2 sanctions

- Withhold military financing for Azerbaijan

- Ban officials from buying/displaying flags that show Taiwan as part of China