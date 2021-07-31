Сенатор припомнил американцам слова о "региональной державе"

Алексей Пушков высказался о борьбе, которая развернулась вокруг российского газопровода. Сенатор прокомментировал законопроект, принятый американским Конгрессом. Речь идет о запрете главе Штатов Джо Байдену снимать санкции с "Северного потока – 2". Об этом сообщил ранее в соцсетях журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

House passes State Dept. funding bill 217-212, including measures that would:

- Block Biden's waiver authority for Nord Stream 2 sanctions

- Withhold military financing for Azerbaijan

- Ban officials from buying/displaying flags that show Taiwan as part of China — Jack Fitzpatrick ☘️ (@jackfitzdc) July 29, 2021

Пушков отметил, что российский газопровод стал крупным фактором мировой политике. В свете сложившейся ситуации становится очевидно, что роль нашей страны на мировой арене гораздо значительнее, чем это пытаются представить "глупцы" на Западе. Сенатор припомнил американцам слова о том, что Россия – это "региональная держава". Уничижительно о нашей стране высказывался экс-президент Барак Обама и другие политики. На деле же все эти деятели сделали ошибку, считая РФ второстепенным игроком.

Тот же "Северный поток – 2", который не дает покоя ряду стран, говорит о том, что энергетическая политика Москвы явно выделается среди тем мировой политики. Вряд ли Конгресс США стал бы конфликтовать с администрацией Байдена из-за "региональной державы", подчеркнул Пушков.

"Не утешайте себя. И не смешите людей", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее немцы указали украинцам на проблему, которая будет посерьезнее "Северного потока – 2". Речь идет о газопроводе Baltic Pipe.