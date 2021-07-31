Пушков раскрыл реальную роль России в мире на примере "Северного потока – 2"

Пушков раскрыл реальную роль России в мире на примере "Северного потока – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Сенатор припомнил американцам слова о "региональной державе"

Алексей Пушков высказался о борьбе, которая развернулась вокруг российского газопровода. Сенатор прокомментировал законопроект, принятый американским Конгрессом. Речь идет о запрете главе Штатов Джо Байдену снимать санкции с "Северного потока – 2". Об этом сообщил ранее в соцсетях журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

Пушков отметил, что российский газопровод стал крупным фактором мировой политике. В свете сложившейся ситуации становится очевидно, что роль нашей страны на мировой арене гораздо значительнее, чем это пытаются представить "глупцы" на Западе. Сенатор припомнил американцам слова о том, что Россия – это "региональная держава". Уничижительно о нашей стране высказывался экс-президент Барак Обама и другие политики. На деле же все эти деятели сделали ошибку, считая РФ второстепенным игроком.

Тот же "Северный поток – 2", который не дает покоя ряду стран, говорит о том, что энергетическая политика Москвы явно выделается среди тем мировой политики. Вряд ли Конгресс США стал бы конфликтовать с администрацией Байдена из-за "региональной державы", подчеркнул Пушков.

"Не утешайте себя. И не смешите людей", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее немцы указали украинцам на проблему, которая будет посерьезнее "Северного потока – 2". Речь идет о газопроводе Baltic Pipe.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость285758
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Рагули - геть под лавку и не трындеть.
Шкурники несчастные, только о грошиках и думают. Несчастные шавки.
Открою вам тайну - Москва вышла на первое место среди городов, благоприятных для жизни. Но вам этого увидеть не дано, у вас пиндосовский "град на холме" в качестве мечты маячит. Туда и смотрите.
Гость279887
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Бедность в России называют «духовные скрепы»
ГостьРР
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Заработает Северный поток. В России будет та же бедность. Какую песню будет петь Пушков? Депутат, конечно, не знает какая бедность в регионах. Как умирают малые города. Ему из Москвы не видно.
Гость287110
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истинная роль россии - недогосударство третьего сорта, поставщик полезных ископаемых в развитые страны.
управляется полубандитской шайкой называемой "Озеро"
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