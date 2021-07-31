"Нам по барабану": Порошенко за всех украинцев ответил на статью Путина

"Нам по барабану": Порошенко за всех украинцев ответил на статью Путина
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
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Дерзкие слова бывшего главы Незалежной опубликовало польское СМИ

После того, как высказался действующий президент Украины Владимир Зеленский, ответ на статью главы РФ Владимира Путина придумал и бывший лидер соседнего государства Петр Порошенко. Высказался он на страницах польского СМИ Gazeta Wyborcza.

"Шоколадный король" сообщил, что украинцам "по барабану", что думает Путин об их стране. Порошенко заявил, что среди жителей Незалежной есть люди различного происхождения, религий и языковых сообществ и ничьи права в стране не ущемляются.

Кроме того, у жителей Незалежной, в отличие от россиян, есть свой исторический опыт и традиции. Не забыл пан Порошенко упомянуть и о причастности украинцев к европейской цивилизации.

Ранее ответ Зеленского на статью Путина назвал недостойным украинский генерал. Своей реакцией он показал собственный невысокий уровень на фоне величия российского коллеги.

Статью президента РФ опубликовали 12 июля. Путин высказался об историческом единстве русского и украинского народов и текущих отношениях Киева и Москвы.

Источник: Gazeta Wyborcza ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость281356
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"Шоколадный король" сообщил, что украинцам "по барабану", что думает Путин об их стране.
нам тоже плевать на путина и на то что он говорит. у нас его выставляют как клоуна.
на cnn или fox - не важно
Гостьправда
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Гость285758
Очередной убогий клоун. Дернули за веревочку - брякнул. Дернули за другую - заткнулся.
Лица стерты, краски тусклы...
За веревочку дергают таких как ты. Школьники с минусовыми баллами. Историю учат по Путину. Интернет не тянут, нормального ТВ в квартире нет. Примитивизм и глупости.
КуКаКеКу
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А кто такой Путин вообще?????
Гость285758
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Очередной убогий клоун. Дернули за веревочку - брякнул. Дернули за другую - заткнулся.
Лица стерты, краски тусклы...
Гость279705
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Пожалуйста,не публикуйте фотки зели и пороха.Мне жалко мой монитор,когда вижу эти хари невольно плюю в них!
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