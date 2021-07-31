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После того, как высказался действующий президент Украины
Владимир Зеленский, ответ на статью главы РФ Владимира Путина придумал и бывший
лидер соседнего государства Петр Порошенко. Высказался он на страницах
польского СМИ Gazeta Wyborcza.
"Шоколадный король" сообщил, что украинцам "по барабану", что думает Путин об их стране. Порошенко заявил, что среди жителей Незалежной есть люди различного происхождения, религий и языковых сообществ и ничьи права в стране не ущемляются.
Кроме того, у жителей Незалежной, в отличие от россиян, есть свой исторический опыт и традиции. Не забыл пан Порошенко упомянуть и о причастности украинцев к европейской цивилизации.
Ранее ответ Зеленского на статью Путина назвал недостойным украинский генерал. Своей реакцией он показал собственный невысокий уровень на фоне величия российского коллеги.
Статью президента РФ опубликовали 12 июля. Путин высказался об историческом единстве русского и украинского народов и текущих отношениях Киева и Москвы.
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нам тоже плевать на путина и на то что он говорит. у нас его выставляют как клоуна.
на cnn или fox - не важно
Лица стерты, краски тусклы...