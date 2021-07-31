Мишустин подписал постановление о выплатах на школьников

Решение коснется 20 миллионов российских детей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым власти выделят президентские выплаты на школьников. Отчисления будут производиться уже со 2 августа, о чем стало известно сегодня, 31 июля.

Как отмечает кабмин, с этой даты родители учащихся смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Изначально, отметил премьер, власти намеревались провести выплаты лишь в середине августа. Однако техническая готовность позволила произвести отчисления раньше намеченного срока. Президент России Владимир Путин уже поддержал предложение.

Выплаты коснутся родителей более 20 млн российских детей возрастом от 6 до 18 лет, отмечается на сайте кабмина. Известно, что перечисление средств начнется на две недели раньше для семей, которые воспитывают имеющих проблемы со здоровьем детей.

Источник: Сайт правительства РФ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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