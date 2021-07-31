Бронетехника и военные вертолеты: ситуация на границе Литвы и Белоруссии накаляется

Бронетехника и военные вертолеты: ситуация на границе Литвы и Белоруссии накаляется
Фото: Lukas Balandis/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Европейцы усиливают охрану в регионе

Литовские власти доставили к приграничному полигону Руднинкай, где сейчас размещен лагерь для временного проживанию беженцев, водомет и две бронемашины. Об этом сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене, пишет Delfi. 

"Водометы и пара бронемашин – одна из тактических, профилактических мер, предусмотренных офицерами. И в лагерях такого размера это обычное дело", – объяснила она.

Также в субботу в районе литовско-белорусской границы начали свои патрули польские и латвийские пограничники, которых послали в регион в качестве гуманитарной помощи республике в развязанной Александром Лукашенко "гибридной войне" в ответ на принятые против Белоруссии санкции. Они будут помогать Литве ловить мигрантов, приходящих с белорусской стороны. 

Планируется, что латвийские пограничники будут работать с вертолетом в Литве в течение двух месяцев. Поляки же до 20 августа, после чего на смену им приедут немцы.

В лагерь для беженцев в Литве уже заселили первые 380 нелегалов. Всего там планируется разместить около 800 человек, что очень не нравится местным жителям, которые выходят на массовые акции протеста. Тем не менее, полицейские патрули вблизи места размещения беженцев решили усилить, чтобы обеспечить им должную охрану. 

Напомним, с начала этого года более 3000 тысяч нелегалов пресекли границу между Белоруссией и Литвой, что в десятки раз больше, чем за весь 2020 год. По официальной информации, в день таким образом в ЕС проникает около 110 человек. 

Источник: Delfi ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость287219
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ГостьВк
Подло и грязно. Белорусские погранцы обдирают мигрантов, передают деньги наверх. Граница вдруг стала дырявой. Все сразу поверили, что так случилось без команды сверху. Рейсы из Багдада в Минск тоже сами нарисовались. Литва селит бедолаг в палатках на военном полигоне, а потом депортирует. Люди продают все, чтобы уехать из своего "рая" в Европу, а их отправят назад. Ни денег, ни жилья.
грязно это когда модератор оценки правит.
Шаман
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Таракану закрывают последние щели.
Гость287219
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ГостьВк
Подло и грязно. Белорусские погранцы обдирают мигрантов, передают деньги наверх. Граница вдруг стала дырявой. Все сразу поверили, что так случилось без команды сверху. Рейсы из Багдада в Минск тоже сами нарисовались. Литва селит бедолаг в палатках на военном полигоне, а потом депортирует. Люди продают все, чтобы уехать из своего "рая" в Европу, а их отправят назад. Ни денег, ни жилья.
"А нас то за шо?" (с)
Гость281798
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ГостьВк
Подло и грязно. Белорусские погранцы обдирают мигрантов, передают деньги наверх. Граница вдруг стала дырявой. Все сразу поверили, что так случилось без команды сверху. Рейсы из Багдада в Минск тоже сами нарисовались. Литва селит бедолаг в палатках на военном полигоне, а потом депортирует. Люди продают все, чтобы уехать из своего "рая" в Европу, а их отправят назад. Ни денег, ни жилья.
<цензура> нефиг
ГостьВк
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Подло и грязно. Белорусские погранцы обдирают мигрантов, передают деньги наверх. Граница вдруг стала дырявой. Все сразу поверили, что так случилось без команды сверху. Рейсы из Багдада в Минск тоже сами нарисовались. Литва селит бедолаг в палатках на военном полигоне, а потом депортирует. Люди продают все, чтобы уехать из своего "рая" в Европу, а их отправят назад. Ни денег, ни жилья.
Гость287212
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То ли еще будет. Ой-Ёй-Ёй!
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