Европейцы усиливают охрану в регионе

Литовские власти доставили к приграничному полигону Руднинкай, где сейчас размещен лагерь для временного проживанию беженцев, водомет и две бронемашины. Об этом сообщила пресс-секретарь министра внутренних дел Лина Лауринайтите-Григене, пишет Delfi.

"Водометы и пара бронемашин – одна из тактических, профилактических мер, предусмотренных офицерами. И в лагерях такого размера это обычное дело", – объяснила она.

Также в субботу в районе литовско-белорусской границы начали свои патрули польские и латвийские пограничники, которых послали в регион в качестве гуманитарной помощи республике в развязанной Александром Лукашенко "гибридной войне" в ответ на принятые против Белоруссии санкции. Они будут помогать Литве ловить мигрантов, приходящих с белорусской стороны.

Планируется, что латвийские пограничники будут работать с вертолетом в Литве в течение двух месяцев. Поляки же до 20 августа, после чего на смену им приедут немцы.

В лагерь для беженцев в Литве уже заселили первые 380 нелегалов. Всего там планируется разместить около 800 человек, что очень не нравится местным жителям, которые выходят на массовые акции протеста. Тем не менее, полицейские патрули вблизи места размещения беженцев решили усилить, чтобы обеспечить им должную охрану.

Напомним, с начала этого года более 3000 тысяч нелегалов пресекли границу между Белоруссией и Литвой, что в десятки раз больше, чем за весь 2020 год. По официальной информации, в день таким образом в ЕС проникает около 110 человек.