Высосали из пальца: эксперты об антироссийском скандале вокруг претендентки на пост Меркель

Высосали из пальца: эксперты об антироссийском скандале вокруг претендентки на пост Меркель
Фото: pixabay.com
Москву обвинили в очернении репутации дамы

Россия якобы препятствует продвижению Анналены Бербок из партии "Зеленые" на пост канцлера Германии, потому что считает ее угрозой своим интересам. О том, что воинственно настроенная к нашей стране дама не угодила Кремлю, ранее писали зарубежные СМИ. Эксперты прокомментировали скандал вокруг претендентки на пост Ангелы Меркель.

Так, политолог Александр Рар считает, что вся эта история – лживая, ее попросту высосали из пальца. По мнению эксперта, Бербок рассчитывает пропиариться и заручиться поддержкой избирателей. На самом деле репутацию женщины подмочила некрасивая история с книгой, которую она выпустила в июне. Эксперты назвали сочинение Бербок плагиатом – она просто скомпоновала информацию из разных источников.

Рар не стал отрицать, что Москва более благосклонно воспринимает кандидатуру Армина Лашета. Однако это не говорит о том, что в Кремле предпринимаются на этом фоне какие-то действия.

Согласен с мнением Рара и глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Он заявил, что информация о вмешательстве России в выборы нового канцлера, которую растиражировали СМИ, не более чем глупость. И раздувая скандал с якобы российским следом партия "Зеленые" пытается реабилитироваться после череды провалов. Эксперт напомнил и о другом конфузе Бербок. Ранее в Сети всплыло ее резюме, информация в котором оказалась враньем.

Ранее историк вспомнил о яростных спорах Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Подробности – в нашем материале.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Незваный гость лучше болгарина
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Россия правит миром ? Назначает угодных и избранных в европейских странах с офигенной финансово-политической крепкой системой ? Сразу понятно откуда "ноги растут". Пиндосский истеблишмент решил вложится в старо-знакомый вектор манипуляции массового сознания. В каждый утюг одинаково повторяющуюся мантру на полную громкость. Всё на дурочка проскочить хотят по "старой схеме" , которая устарела и их самих дискредитирует-"палит". Придурки <цензура>....я
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