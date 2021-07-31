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Россия якобы препятствует продвижению Анналены Бербок из
партии "Зеленые" на пост канцлера Германии, потому что считает ее угрозой своим
интересам. О том, что воинственно настроенная к нашей стране дама не угодила
Кремлю, ранее писали зарубежные СМИ. Эксперты прокомментировали скандал вокруг
претендентки на пост Ангелы Меркель.
Так, политолог Александр Рар считает, что вся эта история – лживая, ее попросту высосали из пальца. По мнению эксперта, Бербок рассчитывает пропиариться и заручиться поддержкой избирателей. На самом деле репутацию женщины подмочила некрасивая история с книгой, которую она выпустила в июне. Эксперты назвали сочинение Бербок плагиатом – она просто скомпоновала информацию из разных источников.
Рар не стал отрицать, что Москва более благосклонно воспринимает кандидатуру Армина Лашета. Однако это не говорит о том, что в Кремле предпринимаются на этом фоне какие-то действия.
Согласен с мнением Рара и глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Он заявил, что информация о вмешательстве России в выборы нового канцлера, которую растиражировали СМИ, не более чем глупость. И раздувая скандал с якобы российским следом партия "Зеленые" пытается реабилитироваться после череды провалов. Эксперт напомнил и о другом конфузе Бербок. Ранее в Сети всплыло ее резюме, информация в котором оказалась враньем.
Ранее историк вспомнил о яростных спорах Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Подробности – в нашем материале.
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