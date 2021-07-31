Дело названного российским шпионом литовского политика назвали сфабрикованным

Дело названного российским шпионом литовского политика назвали сфабрикованным
Фото: Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Ситуацию прокомментировали в МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что скандал вокруг Альгирдаса Палецкиса, который якобы шпионил в нашу пользу, политизирован. Об этом заявил замглавы департамента информации и печати Александр Бикантов.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что дело политика демонстрирует, как власти Литвы применяют "карательное правосудие" в отношении оппозиционеров. Между тем правдоподобных доказательств того, в чем обвиняют Палецкиса, так и не было предоставлено.

"Да это в современной Литве, видимо, и не требуется", - отметил Бикантов.

Одной из причин разгоревшегося вокруг Палецкиса скандала является его позиция в отношении России. Политик выступает за развитие нормального диалога с Москвой, что не приемлют правящие круги в Литве. Бикантов назвал его "истинным патриотом" своей родины.

Как стало известно ранее, оппозиционера на шесть лет отправили за решетку за то, что он якобы является российским шпионом. Об этом сообщает РИА Новости. Бикантов заявил, комментируя оглашенный 27 июля приговор политику, что это было "противозаконное судилище". Его слова приводятся на сайте МИД.

Источник: Сайт МИД РФ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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