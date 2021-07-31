"Вопрос времени": в Сети обсуждают потери Украины от противостояния России

"Вопрос времени": в Сети обсуждают потери Украины от противостояния России
Фото: pixabay.com
Политолог заявила, что Незалежная рискует утратить государственность

Пользователи Сети недоумевают – как можно потерять то, чего нет?

Политолог из Незалежной Елена Дьяченко ранее в эфире канала "Наш" заявила, что в борьбе с Россией ее страна может утратить государственность. Так она отреагировала на стратегию внешней политики Украины, которую утвердил СНБО.

По мнению политолога, одна из главных целей – противостояние России и сохранение государственности – противоречит сама себе. В попытке воевать с соседом Украина понесет потери. Дьяченко напомнила, что НАТО, куда так стремится Незалежная, не раздувает конфликт с нашей страной, а пытается его избежать, и для этого продолжает диалог. Киев же рискует навлечь на себя гнев альянса, придерживаясь политики противостояния.

О возможной утрате Украиной государственности и борьбе с РФ высказались пользователи. Так, ряд комментаторов с сарказмом задался вопросом.

"Как можно потерять то, что уже утеряно?"

Другой пользователь отметил, что Украине пора бы действовать в своих интересах, а не по указке других стран, и развивать сотрудничество с РФ.

Один из зрителей канала отметил, что Незалежная будет на прицеле у России с того момента, как на ее территории, если она вступит в НАТО, появятся ракетные комплексы альянса.

"Потеряете, потеряете. Это очевидно. Вопрос лишь во времени (…)", – заявил пользователь, очевидно, не испытывающий иллюзий относительно будущего Украины.

Ранее генерал ВСУ заявил, что Незалежная возвращается в страшные девяностые. Подробности – в нашем материале.

Источник: youtube-канал "Наш" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Васёк Голожопоротько!
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действительно- как можно потерять то чего не было и нет?какое может быть государство если управляют этой территорией недоумки с хуторянским мышлением?
Гость287356
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Российские хохлы не дадут "умереть", слишком большое лобби во всех структурах России..
Гостъ
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Еще есть шанс стать ядерной пустыней при размещении ядерного оружия нато и попыток бандеры начать при этом войну.
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